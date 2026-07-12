В Израиле рассказали о спросе на рейсы в Россию

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Спрос на рейсы из Израиля в Россию высокий, рейсы по этому направлению всегда заполнены, рассказала в беседе с РИА Новости руководитель отдела выездного туризма крупного израильского туроператора Atlantis Travel & Tourism Ltd Карина Саркисянц.

Руководитель отдела выездного туризма также отметила, что раньше израильтяне часто летали в Москву, Санкт-Петербург и Сочи как туристы, но в настоящее время эти направления не пользуются популярностью у израильтян.