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В Израиле рассказали о спросе на рейсы в Россию - РИА Новости, 12.07.2026
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Туризм
 
11:50 12.07.2026
В Израиле рассказали о спросе на рейсы в Россию

Туроператор Саркисянц: спрос на рейсы из Израиля в Россию высокий

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНабережная вдоль Средиземного моря в Тель-Авиве
Набережная вдоль Средиземного моря в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Набережная вдоль Средиземного моря в Тель-Авиве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спрос на рейсы из Израиля в Россию высокий, и они всегда заполнены.
  • Раньше израильтяне часто летали в Москву, Санкт-Петербург и Сочи как туристы, но сейчас эти направления не пользуются популярностью.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Спрос на рейсы из Израиля в Россию высокий, рейсы по этому направлению всегда заполнены, рассказала в беседе с РИА Новости руководитель отдела выездного туризма крупного израильского туроператора Atlantis Travel & Tourism Ltd Карина Саркисянц.
"Поездки из Израиля в РФ сейчас в основном совершают родственники и друзья живущих в РФ. Но спрос на полеты достаточно высокий, хоть рейсов по этому направлению сейчас мало, но они всегда заполнены", - сказала Саркисянц.
Руководитель отдела выездного туризма также отметила, что раньше израильтяне часто летали в Москву, Санкт-Петербург и Сочи как туристы, но в настоящее время эти направления не пользуются популярностью у израильтян.
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