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Израиль мог склонить США к возобновлению атак на Иран, пишут СМИ - РИА Новости, 12.07.2026
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02:31 12.07.2026
Израиль мог склонить США к возобновлению атак на Иран, пишут СМИ

WSJ: Израиль мог склонить США к возобновлению ударов по Ирану

© AP Photo / Saul LoebПрезидент США Дональд Трамп слушает выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в кнессете
Президент США Дональд Трамп слушает выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в кнессете - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Saul Loeb
Президент США Дональд Трамп слушает выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в кнессете. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израиль мог склонить США к возобновлению атак на Иран информацией о якобы подготовке Ирана к покушению на американского президента Дональда Трампа.
  • Некоторые американские чиновники обеспокоены тем, что Израиль мог передать развединформацию, чтобы повлиять на принятие решений в США в сторону возобновления полномасштабной войны с Ираном.
  • Израильская армия продолжила планировать удары по целям в Иране после окончания совместной с США кампании, несмотря на стремление Трампа продвинуть дипломатический трек.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Израиль мог склонить США к возобновлению атак на Иран информацией о якобы подготовке Ирана к покушению на американского президента Дональда Трампа, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
Газета отмечает, что именно после получения информации от израильской разведки Трамп улетел из Турции не на подаренным ему от Катара самолете, а на старом президентском борте. Причиной стало то, что у нового самолета не оказалось должных оборонительных возможностей, сказано в статье.
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"Некоторые американские чиновники говорят, что обеспокоены тем, что Израиль мог передать развединформацию, чтобы повлиять на принятие решений в США в сторону возобновления полномасштабной войны с Ираном", - пишет издание.
Тогда как Трамп выражал готовность договариваться с Тегераном, Израиль хотел бы возобновления кампании бомбардировок Ирана с тем, чтобы нивелировать его военные возможности, говорится в материале со ссылкой на источники.
Военные чиновники заявили газете, что израильская армия продолжила планировать удары по целям в Иране после окончания совместной с США кампании даже на фоне того, как Трамп стремился продвинуть дипломатический трек.
В ночь на среду американские военные начали серию мощных ударов по Ирану. Иранские военные сообщили об ответных ударах по базам США в Бахрейне и Кувейте, иранские власти обвинили Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении военных действий.
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В миреИранСШАИзраильДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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