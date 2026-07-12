Испанская школьница из Овьедо рассказала о схожести россиян и испанцев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Школьница Люсия из Овьедо написала письмо президенту России Владимиру Путину и встретилась с послом РФ в Испании Юрием Клименко.
- Люсия отметила связь между русской и испанской душами, основываясь на чтении произведений русских писателей.
- Школьница выразила восхищение высоким уровнем российской системы образования и поддержкой стремления к знаниям.
МАДРИД, 12 июл - РИА Новости. Испанская школьница Люсия из города Овьедо, написавшая письмо президенту России Владимиру Путину, заявила РИА Новости, что русская душа и испанская душа связаны больше, чем принято думать.
Ранее посол РФ в Испании Юрий Клименко принял семью Люсии в главном здании дипмиссии в Мадриде. Поводом для встречи стало письмо школьницы, которое она в июле 2025 года попросила передать президенту России. В посольстве рассказали, что обращение девушки не оставили без внимания и направили по назначению. В ответ на него школьница получила в подарок фотографию российского лидера с его подписью.
"Я читала некоторых русских писателей - Достоевского, Пушкина - и мне кажется, что они говорят о тех же чувствах, которые есть у испанцев, поэтому я думаю, что русская душа и испанская душа связаны больше, чем думает большинство людей", - сказала РИА Новости Люсия.
Школьница отдельно подчеркнула высокий уровень российской системы образования, отметив, что в стране поощряется стремление к знаниям и всестороннему развитию молодежи.
Люсия восхитилась тем, что в России уделяется большое внимание подготовке и поддержке интереса к обучению, а также создаются условия для достижения высоких результатов в различных областях науки и культуры - от исследований и медицины до точных наук и международных отношений.