Краткий пересказ от РИА ИИ Школьница Люсия из Овьедо написала письмо президенту России Владимиру Путину и встретилась с послом РФ в Испании Юрием Клименко.

Люсия отметила связь между русской и испанской душами, основываясь на чтении произведений русских писателей.

Школьница выразила восхищение высоким уровнем российской системы образования и поддержкой стремления к знаниям.

МАДРИД, 12 июл - РИА Новости. Испанская школьница Люсия из города Овьедо, написавшая письмо президенту России Владимиру Путину, заявила РИА Новости, что русская душа и испанская душа связаны больше, чем принято думать.

Ранее посол РФ Испании Юрий Клименко принял семью Люсии в главном здании дипмиссии в Мадриде. Поводом для встречи стало письмо школьницы, которое она в июле 2025 года попросила передать президенту России. В посольстве рассказали, что обращение девушки не оставили без внимания и направили по назначению. В ответ на него школьница получила в подарок фотографию российского лидера с его подписью.

"Я читала некоторых русских писателей - Достоевского, Пушкина - и мне кажется, что они говорят о тех же чувствах, которые есть у испанцев, поэтому я думаю, что русская душа и испанская душа связаны больше, чем думает большинство людей", - сказала РИА Новости Люсия.

Школьница отдельно подчеркнула высокий уровень российской системы образования, отметив, что в стране поощряется стремление к знаниям и всестороннему развитию молодежи.