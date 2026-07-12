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Испанская школьница из Овьедо рассказала о схожести россиян и испанцев - РИА Новости, 12.07.2026
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08:07 12.07.2026 (обновлено: 08:11 12.07.2026)
Испанская школьница из Овьедо рассказала о схожести россиян и испанцев

Школьница из Овьедо, написавшая Путину, рассказала о схожести россиян и испанцев

© Фото : предоставлено ЛюсиейИспанская школьница Люсия, написавшая Путину
Испанская школьница Люсия, написавшая Путину - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Фото : предоставлено Люсией
Испанская школьница Люсия, написавшая Путину. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Школьница Люсия из Овьедо написала письмо президенту России Владимиру Путину и встретилась с послом РФ в Испании Юрием Клименко.
  • Люсия отметила связь между русской и испанской душами, основываясь на чтении произведений русских писателей.
  • Школьница выразила восхищение высоким уровнем российской системы образования и поддержкой стремления к знаниям.
МАДРИД, 12 июл - РИА Новости. Испанская школьница Люсия из города Овьедо, написавшая письмо президенту России Владимиру Путину, заявила РИА Новости, что русская душа и испанская душа связаны больше, чем принято думать.
Ранее посол РФ в Испании Юрий Клименко принял семью Люсии в главном здании дипмиссии в Мадриде. Поводом для встречи стало письмо школьницы, которое она в июле 2025 года попросила передать президенту России. В посольстве рассказали, что обращение девушки не оставили без внимания и направили по назначению. В ответ на него школьница получила в подарок фотографию российского лидера с его подписью.
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"Я читала некоторых русских писателей - Достоевского, Пушкина - и мне кажется, что они говорят о тех же чувствах, которые есть у испанцев, поэтому я думаю, что русская душа и испанская душа связаны больше, чем думает большинство людей", - сказала РИА Новости Люсия.
Школьница отдельно подчеркнула высокий уровень российской системы образования, отметив, что в стране поощряется стремление к знаниям и всестороннему развитию молодежи.
Люсия восхитилась тем, что в России уделяется большое внимание подготовке и поддержке интереса к обучению, а также создаются условия для достижения высоких результатов в различных областях науки и культуры - от исследований и медицины до точных наук и международных отношений.
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В миреРоссияОвьедоИспанияВладимир ПутинЮрий Клименко
 
 
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