На юге Ирана один человек погиб при ударах США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На юге Ирана при ударах США погиб один человек, двое пострадали.
- Погибший являлся сотрудником местного отделения компании-оператора связи Hamrahe-Aval.
ТЕГЕРАН, 12 июл - РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали на юге Ирана при ударах США, сообщило агентство Mehr со ссылкой на местные власти.
По его данным, погибший являлся один из сотрудников местного отделения компании-оператора связи Hamrahe-Aval. Он погиб во время работ по налаживанию связи.
"Также вместе с погибшим были двое человек, получивших ранения в результате атаки", - говорится в сообщении агентства.
Оно отмечает, что атака пришлась на остров Фарур в Персидском заливе, однако не уточняет, когда она произошла.