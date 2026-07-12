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На юге Ирана один человек погиб при ударах США - РИА Новости, 12.07.2026
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20:29 12.07.2026
На юге Ирана один человек погиб при ударах США

На юге Ирана один человек погиб, еще двое пострадали при ударах США

© Francisco SecoИранский флаг
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Francisco Seco
Иранский флаг. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На юге Ирана при ударах США погиб один человек, двое пострадали.
  • Погибший являлся сотрудником местного отделения компании-оператора связи Hamrahe-Aval.
ТЕГЕРАН, 12 июл - РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали на юге Ирана при ударах США, сообщило агентство Mehr со ссылкой на местные власти.
По его данным, погибший являлся один из сотрудников местного отделения компании-оператора связи Hamrahe-Aval. Он погиб во время работ по налаживанию связи.
"Также вместе с погибшим были двое человек, получивших ранения в результате атаки", - говорится в сообщении агентства.
Оно отмечает, что атака пришлась на остров Фарур в Персидском заливе, однако не уточняет, когда она произошла.
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