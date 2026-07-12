Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе.
- Судоходство через Ормузский пролив невозможно из-за недавних действий вооруженных сил США, но после стабилизации ситуации запросы судов на проход будут рассмотрены.
ТЕГЕРАН, 12 июл – РИА Новости. Иран рассмотрит запросы судов на проход через Ормузский пролив, как только ситуация в регионе стабилизируется, сообщило иранское управление по контролю за персидским заливом (PGSA).
"Из-за недавних незаконных передвижений вооруженных сил США в регионе судоходство через Ормузский пролив в настоящее время невозможно. Как только ситуация стабилизируется, все запросы будут рассмотрены и выданы необходимые разрешения", - говорится в заявлении, опубликованном на странице иранского управления по контролю за персидским заливом в социальной сети X.
В воскресенье Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. Произошло это на фоне очередной волны обменов ударами между США и Ираном.