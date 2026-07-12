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Иран рассмотрит запросы судов на проход через Ормузский пролив - РИА Новости, 12.07.2026
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16:00 12.07.2026
Иран рассмотрит запросы судов на проход через Ормузский пролив

Иран рассмотрит запросы судов на проход через Ормуз после стабилизации

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе.
  • Судоходство через Ормузский пролив невозможно из-за недавних действий вооруженных сил США, но после стабилизации ситуации запросы судов на проход будут рассмотрены.
ТЕГЕРАН, 12 июл – РИА Новости. Иран рассмотрит запросы судов на проход через Ормузский пролив, как только ситуация в регионе стабилизируется, сообщило иранское управление по контролю за персидским заливом (PGSA).
"Из-за недавних незаконных передвижений вооруженных сил США в регионе судоходство через Ормузский пролив в настоящее время невозможно. Как только ситуация стабилизируется, все запросы будут рассмотрены и выданы необходимые разрешения", - говорится в заявлении, опубликованном на странице иранского управления по контролю за персидским заливом в социальной сети X.
В воскресенье Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. Произошло это на фоне очередной волны обменов ударами между США и Ираном.
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