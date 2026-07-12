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Иранский военный погиб при новой волне атак США - РИА Новости, 12.07.2026
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15:00 12.07.2026
Иранский военный погиб при новой волне атак США

В Иране сообщили о гибели своего военного при новой волне атак США на юг страны

© Кадр видео из соцсетейУдар по Ирану
Удар по Ирану - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Кадр видео из соцсетей
Удар по Ирану. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате атаки США на порт Джаск в провинции Хормозган погиб младший лейтенант военно-морских сил армии Ирана.
ТЕГЕРАН, 12 июл - РИА Новости. Иранский военный погиб в результате новой волны атак США на юг Ирана, сообщил руководитель фонда по делам мучеников и ветеранов иранской южной провинции Бушер Мохаммад Хейдари.
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"В результате... атаки США минувшей ночью на порт Джаск в провинции Хормозган младший лейтенант военно-морских сил армии Ирана присоединился к мученикам войны месяца Рамадан (начавшийся в конце февраля конфликт США и Израиля с Ираном - ред.)", - приводит слова Хейдари агентство Mehr.
Ранее в воскресенье Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о новых ударах по Ирану. Иранские военные в ответ нанесли удары по американским объектам на Ближнем Востоке.
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