В Иране заявили, что готовы силой защищать Ормузский пролив

ТЕГЕРАН, 12 июл - РИА Новости. Иран готов силой отстаивать свои позиции в Ормузе, поскольку он важнее ядерных бомб, заявили иранские официальные лица.

"Этот маршрут важнее десятков атомных бомб, Иран будет его защищать", - заявил советник лидера Ирана Мохсена Резаи, его слова приводит агентство ISNA .

"Мы взяли Ормузский пролив силой и силой его сохраним", - написал депутат в соцсети X.

В воскресенье Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. Произошло это на фоне очередной волны обменов ударами между США и Ираном.