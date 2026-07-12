В Иране заявили, что готовы силой защищать Ормузский пролив

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран готов силой отстаивать свои позиции в Ормузском проливе, заявили иранские официальные лица.
- Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе.
ТЕГЕРАН, 12 июл - РИА Новости. Иран готов силой отстаивать свои позиции в Ормузе, поскольку он важнее ядерных бомб, заявили иранские официальные лица.
Его однофамилец и представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Ибрахим Резаи также заявил о намерении Тегерана бороться за Ормузский пролив.
"Мы взяли Ормузский пролив силой и силой его сохраним", - написал депутат в соцсети X.
В воскресенье Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. Произошло это на фоне очередной волны обменов ударами между США и Ираном.