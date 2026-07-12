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В Иране заявили, что готовы силой защищать Ормузский пролив - РИА Новости, 12.07.2026
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14:54 12.07.2026
В Иране заявили, что готовы силой защищать Ормузский пролив

Советник Резаи заявил о готовности Ирана отстаивать позиции в Ормузском проливе

© NASAВид на Ормузский пролив из космоса
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран готов силой отстаивать свои позиции в Ормузском проливе, заявили иранские официальные лица.
  • Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе.
ТЕГЕРАН, 12 июл - РИА Новости. Иран готов силой отстаивать свои позиции в Ормузе, поскольку он важнее ядерных бомб, заявили иранские официальные лица.
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"Этот маршрут важнее десятков атомных бомб, Иран будет его защищать", - заявил советник лидера Ирана Мохсена Резаи, его слова приводит агентство ISNA.

Его однофамилец и представитель комиссии по национальной безопасности и внешней политике иранского парламента Ибрахим Резаи также заявил о намерении Тегерана бороться за Ормузский пролив.
"Мы взяли Ормузский пролив силой и силой его сохраним", - написал депутат в соцсети X.
В воскресенье Иран объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. Произошло это на фоне очередной волны обменов ударами между США и Ираном.
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