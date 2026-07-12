Иран и Оман договорились продолжить консультации по Ормузскому проливу

Краткий пересказ от РИА ИИ Иран и Оман договорились продолжить консультации по ситуации в Ормузском проливе.

Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе.

Будущий порядок управления в Ормузском проливе будет сформирован в ходе консультаций Ирана и Омана с учетом ситуации последних нескольких месяцев и военных действий США и Израиля против Ирана.

ТЕГЕРАН, 12 июл - РИА Новости. Иран и Оман договорились продолжить консультации по ситуации в Ормузском проливе, сообщил официальный представитель иранского министерства иностранных дел Исмаил Багаи.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана ранее объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. Там добавили, что ни одному судну не будет разрешено пройти.

"Оман и Иран договорились продолжить диалог на политическом, юридическом и техническом уровне для того, чтобы достичь совместного понимания относительно обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе", - сказал Багаи, комментарий которого опубликовал МИД.

Таким образом он прокомментировал визит главы МИД Ирана Аббаса Аракчи 11 июля в Маскат, сообщив, что стороны обсудили вопросы управления судоходством в Ормузском проливе. По словам Багаи, будущий порядок управления в Ормузском проливе должен быть сформирован в ходе консультаций Ирана и Омана с учетом ситуации последних нескольких месяцев и военных действий США и Израиля против Ирана.