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Иран и Оман договорились продолжить консультации по Ормузскому проливу - РИА Новости, 12.07.2026
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08:58 12.07.2026
Иран и Оман договорились продолжить консультации по Ормузскому проливу

Иран и Оман договорились продолжить консультации по ситуации в Ормузском проливе

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран и Оман договорились продолжить консультации по ситуации в Ормузском проливе.
  • Корпус стражей исламской революции Ирана объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе.
  • Будущий порядок управления в Ормузском проливе будет сформирован в ходе консультаций Ирана и Омана с учетом ситуации последних нескольких месяцев и военных действий США и Израиля против Ирана.
ТЕГЕРАН, 12 июл - РИА Новости. Иран и Оман договорились продолжить консультации по ситуации в Ормузском проливе, сообщил официальный представитель иранского министерства иностранных дел Исмаил Багаи.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана ранее объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. Там добавили, что ни одному судну не будет разрешено пройти.
"Оман и Иран договорились продолжить диалог на политическом, юридическом и техническом уровне для того, чтобы достичь совместного понимания относительно обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе", - сказал Багаи, комментарий которого опубликовал МИД.
Таким образом он прокомментировал визит главы МИД Ирана Аббаса Аракчи 11 июля в Маскат, сообщив, что стороны обсудили вопросы управления судоходством в Ормузском проливе. По словам Багаи, будущий порядок управления в Ормузском проливе должен быть сформирован в ходе консультаций Ирана и Омана с учетом ситуации последних нескольких месяцев и военных действий США и Израиля против Ирана.
Официальный представитель иранского МИД сообщил, что в консультациях участвовала делегация Катара в качестве одной из стран-посредников в диалоге между Ираном и США.
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