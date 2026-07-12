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Иран обвинил США в подрыве безопасности - РИА Новости, 12.07.2026
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08:02 12.07.2026
Иран обвинил США в подрыве безопасности

Иран обвинил США в создании незаконного коридора через Ормузский пролив

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащий Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащий Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия заявил, что вмешательство США в форме создания незаконного коридора через Ормузский пролив подрывает безопасность.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Вмешательство США в форме создания незаконного коридора через Ормузский пролив подрывает безопасность, заявил представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия.
"Вмешательство США в форме создания незаконного пути через Ормузский пролив подрывает безопасность", - приводит тезис представителя иранской армии телеканал Press TV.
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