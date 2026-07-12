Иран обвинил США в подрыве безопасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия заявил, что вмешательство США в форме создания незаконного коридора через Ормузский пролив подрывает безопасность.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Вмешательство США в форме создания незаконного коридора через Ормузский пролив подрывает безопасность, заявил представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия.
"Вмешательство США в форме создания незаконного пути через Ормузский пролив подрывает безопасность", - приводит тезис представителя иранской армии телеканал Press TV.