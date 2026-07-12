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В Иране предупредили США о последствиях нарушения договоренностей - РИА Новости, 12.07.2026
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07:56 12.07.2026 (обновлено: 08:02 12.07.2026)
В Иране предупредили США о последствиях нарушения договоренностей

В Иране призвали США соблюдать соглашения, либо быть готовыми заплатить цену

© REUTERS / Morteza NikoubazlВоеннослужащий в Тегеране
Военнослужащий в Тегеране - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© REUTERS / Morteza Nikoubazl
Военнослужащий в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф призвал США соблюдать договоренности в рамках меморандума и предупредил о последствиях в случае их невыполнения.
ТЕГЕРАН, 12 июл - РИА Новости. Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф призвал США соблюдать договоренности в рамках меморандума, либо быть готовыми "заплатить цену".
Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о новых ударах по Ирану.
"Эра односторонних сделок закончена. Мы говорили вам: держите слово - или платите по счетам", - написал Галибаф в соцсети X.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана ранее объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. Там добавили, что ни одному судну не будет разрешено пройти.
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