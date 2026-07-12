В Иране предупредили США о последствиях нарушения договоренностей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф призвал США соблюдать договоренности в рамках меморандума и предупредил о последствиях в случае их невыполнения.
ТЕГЕРАН, 12 июл - РИА Новости. Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф призвал США соблюдать договоренности в рамках меморандума, либо быть готовыми "заплатить цену".
Ранее Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило о новых ударах по Ирану.
"Эра односторонних сделок закончена. Мы говорили вам: держите слово - или платите по счетам", - написал Галибаф в соцсети X.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана ранее объявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. Там добавили, что ни одному судну не будет разрешено пройти.