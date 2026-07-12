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Иран нанес удар баллистическими ракетами по авиабазе США в Катаре - РИА Новости, 12.07.2026
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07:15 12.07.2026 (обновлено: 11:45 12.07.2026)
Иран нанес удар баллистическими ракетами по авиабазе США в Катаре

Иран нанес удар баллистическими ракетами по авиабазе США Аль-Удейд в Катаре

© AP Photo / Iranian Defense MinistryЗапуск баллистической ракеты Emad ВС Ирана
Запуск баллистической ракеты Emad ВС Ирана - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Iranian Defense Ministry
Запуск баллистической ракеты Emad ВС Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран нанес удар баллистическими ракетами по авиабазе США Аль-Удейд в Катаре.
  • Удары были нанесены по местам обслуживания и хранения самолетов, а также командному пункту, кроме того, военные Ирана заявили о поражении американского судна в Ормузском проливе.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Иран нанес удар баллистическими ракетами по авиабазе США Аль-Удейд в Катаре, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
"В ответ на продолжающуюся агрессию со стороны армии США против береговых баз вооруженных сил Ирана... баллистическими ракетами были нанесены удары по авиабазе США Аль-Удейд в Катаре", - сообщил КСИР, заявление которого приводит гостелерадиокомпания Ирана.
Корпус стражей исламской революции уточнил, что удары были нанесены по местам обслуживания и хранения самолетов, а также командному пункту. Также военные Ирана заявили о поражении американского судна-"нарушителя" в Ормузском проливе.
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