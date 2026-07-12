Иран нанес удар баллистическими ракетами по авиабазе США в Катаре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран нанес удар баллистическими ракетами по авиабазе США Аль-Удейд в Катаре.
- Удары были нанесены по местам обслуживания и хранения самолетов, а также командному пункту, кроме того, военные Ирана заявили о поражении американского судна в Ормузском проливе.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Иран нанес удар баллистическими ракетами по авиабазе США Аль-Удейд в Катаре, сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана.
Корпус стражей исламской революции уточнил, что удары были нанесены по местам обслуживания и хранения самолетов, а также командному пункту. Также военные Ирана заявили о поражении американского судна-"нарушителя" в Ормузском проливе.