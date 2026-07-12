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Иран нанес удар по объекту США в Бахрейне - РИА Новости, 12.07.2026
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06:57 12.07.2026 (обновлено: 07:40 12.07.2026)
Иран нанес удар по объекту США в Бахрейне

Иран нанес удар по объекту военной связи США в Бахрейне

© КСИРЗапуск иранской ракеты
Запуск иранской ракеты - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© КСИР
Запуск иранской ракеты. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран нанес удар по объекту военной связи и радиолокационному объекту США в Бахрейне.
  • Целью ударов дронами стали объект военной связи и радиолокационный объект США в Бахрейне.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Иран в ответ на атаки США по югу страны нанес удар по объекту военной связи и радиолокационному объекту США в Бахрейне, сообщает телеканал Press TV.
"Целью ударов дронами стал объект военной связи и радиолокационный объект США в Бахрейне", - отмечает телеканал.
Согласно сообщению Press TV, ВС Ирана предупредили, что вина за дальнейшую нестабильность на Ближнем Востоке будет лежать на США, и пригрозили еще более жестким ответом.
Ранее телеканал сообщал о начале серии ударов Ирана по объектам США на Ближнем Востоке. Перед этим взрывы прозвучали в ряде городов Ирана - нанесение ударов по стране подтвердило Центральное командование ВС США.
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