Иран нанес удар по объекту США в Бахрейне

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран нанес удар по объекту военной связи и радиолокационному объекту США в Бахрейне.
- Целью ударов дронами стали объект военной связи и радиолокационный объект США в Бахрейне.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Иран в ответ на атаки США по югу страны нанес удар по объекту военной связи и радиолокационному объекту США в Бахрейне, сообщает телеканал Press TV.
"Целью ударов дронами стал объект военной связи и радиолокационный объект США в Бахрейне", - отмечает телеканал.
Согласно сообщению Press TV, ВС Ирана предупредили, что вина за дальнейшую нестабильность на Ближнем Востоке будет лежать на США, и пригрозили еще более жестким ответом.
Ранее телеканал сообщал о начале серии ударов Ирана по объектам США на Ближнем Востоке. Перед этим взрывы прозвучали в ряде городов Ирана - нанесение ударов по стране подтвердило Центральное командование ВС США.
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