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КСИР пригрозил ударами по вражеским базам на Ближнем Востоке - РИА Новости, 12.07.2026
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01:43 12.07.2026 (обновлено: 02:04 12.07.2026)
КСИР пригрозил ударами по вражеским базам на Ближнем Востоке

КСИР пригрозил ударами по базам на Ближнем Востоке в случае новой агрессии

© AP Photo / Vahid SalemiВоеннослужащие Корпуса стражей исламской революции
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • КСИР пригрозил ударами по вражеским базам на Ближнем Востоке в случае новой агрессии против Ирана.
  • КСИР объявил о закрытии Ормузского пролива после попытки неназванного судна пересечь его с выключенными системами по неразрешенному маршруту.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана пригрозил ударами по вражеским базам на Ближнем Востоке в случае, если против страны будет совершена очередная агрессия после ее решения закрыть Ормузский пролив, сообщает телеканал Press TV.
КСИР объявил о закрытии Ормузского пролива после попытки неназванного судна пересечь его с выключенными системами по неразрешенному маршруту. Иранское силовое ведомство подчеркнуло, что пролив будет закрыт до окончания вмешательства США в регионе.
"Если враг… совершит новый акт агрессии против нас, он будет встречен тяжелым ответом и новые вражеские базы в регионе станут целью атаки", - отмечает телеканал.
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