Краткий пересказ от РИА ИИ
- КСИР пригрозил ударами по вражеским базам на Ближнем Востоке в случае новой агрессии против Ирана.
- КСИР объявил о закрытии Ормузского пролива после попытки неназванного судна пересечь его с выключенными системами по неразрешенному маршруту.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана пригрозил ударами по вражеским базам на Ближнем Востоке в случае, если против страны будет совершена очередная агрессия после ее решения закрыть Ормузский пролив, сообщает телеканал Press TV.
КСИР объявил о закрытии Ормузского пролива после попытки неназванного судна пересечь его с выключенными системами по неразрешенному маршруту. Иранское силовое ведомство подчеркнуло, что пролив будет закрыт до окончания вмешательства США в регионе.
"Если враг… совершит новый акт агрессии против нас, он будет встречен тяжелым ответом и новые вражеские базы в регионе станут целью атаки", - отмечает телеканал.