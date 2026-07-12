КСИР сообщил о принуждении судна к остановке в Ормузском проливе

Краткий пересказ от РИА ИИ Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил о принуждении судна к остановке в Ормузском проливе.

Судно было остановлено после нескольких предупреждений.

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщил о принуждении судна к остановке в Ормузском проливе после нескольких предупреждений, сообщает телеканал Press TV.

"КСИР: судно было остановлено в Ормузском проливе , несмотря на ранее сделанные предупреждения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Press TV.

Как указывает телеканал, в КСИР сообщили о попытке нескольких судов при подстрекательстве иностранных сил пройти через Ормузский пролив по неразрешенному маршруту, вопреки указаниям изменить направление движения. После этого по одному из судов был нанесен удар, оно было остановлено.

Иранские власти в начале июня сообщали о разработке нового правового порядка в Ормузском проливе, отмечая, что этот процесс проходит в координации с другой прибрежной страной - Оманом . Глава МИД ИРИ Аббас Аракчи заявлял, что Ормузский пролив годами был открыт для бесплатного прохода судов, но ситуация после нападения США и Израиля на Иран больше никогда не будет прежней.