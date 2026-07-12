В 13 российских регионах выросли выдачи ипотеки

Краткий пересказ от РИА ИИ В мае объем ипотечных выдач вырос в 13 регионах России.

В Ингушетии объем ипотечных выдач увеличился в полтора раза.

В целом по России объем выдач ипотеки в мае снизился на 8,6%.

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Объем выдач ипотеки в России в мае вырос в 13 регионах, причем в Ингушетии показатель подскочил сразу в полтора раза, следует из данных Банка России, которые проанализировало РИА Новости.

Банки в Смоленской области увеличили объем ипотечных выдач на 10,3%, в Мурманской области – на 9,2%, а в Карелии – на 7,8%. В пятерку также вошла Томская область, где показатель вырос на 7,5%.

Следом идут Адыгея (+7,4%), Камчатский край (+6,1%), Псковская (+5,7%) и Липецкая области (+5,6%).

Меньшими темпами объем выдач ипотеки увеличился в Карачаево-Черкесии (+1,9%), Мордовии (+1,5%), Тверской области (+0,5%) и Ямало-Ненецком автономном округе (+0,1%).

При этом в целом в России объем выдач ипотеки в мае снизился на 8,6%.