В 13 российских регионах выросли выдачи ипотеки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В мае объем ипотечных выдач вырос в 13 регионах России.
- В Ингушетии объем ипотечных выдач увеличился в полтора раза.
- В целом по России объем выдач ипотеки в мае снизился на 8,6%.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Объем выдач ипотеки в России в мае вырос в 13 регионах, причем в Ингушетии показатель подскочил сразу в полтора раза, следует из данных Банка России, которые проанализировало РИА Новости.
Банки в Смоленской области увеличили объем ипотечных выдач на 10,3%, в Мурманской области – на 9,2%, а в Карелии – на 7,8%. В пятерку также вошла Томская область, где показатель вырос на 7,5%.
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Следом идут Адыгея (+7,4%), Камчатский край (+6,1%), Псковская (+5,7%) и Липецкая области (+5,6%).
Меньшими темпами объем выдач ипотеки увеличился в Карачаево-Черкесии (+1,9%), Мордовии (+1,5%), Тверской области (+0,5%) и Ямало-Ненецком автономном округе (+0,1%).
При этом в целом в России объем выдач ипотеки в мае снизился на 8,6%.
Наибольшее снижение зафиксировано в Бурятии – на 42,5%. Следом идут Еврейская автономная и Амурская области. Объем выдач ипотеки там в мае снизился на 31%.
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