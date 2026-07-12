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Гутерреш: возобновление боевых действий США и Ирана грозит катастрофой - РИА Новости, 12.07.2026
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21:52 12.07.2026
Гутерреш: возобновление боевых действий США и Ирана грозит катастрофой

Гутерреш: возвращение к боевым действиям США и Ирана грозит катастрофой

© РИА Новости / Eskinder DebebeГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Eskinder Debebe
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гутерреш предупредил о катастрофических последствиях при возобновлении боевых действий между США и Ираном.
  • Гутерреш призывает стороны к сдержанности и выражает обеспокоенность из-за эскалации конфликта.
ООН, 12 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил о катастрофических последствиях при возобновлении боевых действий США и Ирана, заявил его представитель Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь вновь заявляет, что возвращение к полномасштабным боевым действиям имело бы катастрофические последствия - для народов региона, международного мира и безопасности, а также мировой экономики", – сказал Дюжаррик.
Гутерреш также призывает США и Иран к сдержанности, заявляет об обеспокоенности в связи с эскалацией.
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В миреСШАИранАнтониу ГутеррешСтефан ДюжаррикООН
 
 
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