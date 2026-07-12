Гутерреш: возобновление боевых действий США и Ирана грозит катастрофой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гутерреш предупредил о катастрофических последствиях при возобновлении боевых действий между США и Ираном.
- Гутерреш призывает стороны к сдержанности и выражает обеспокоенность из-за эскалации конфликта.
ООН, 12 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш предупредил о катастрофических последствиях при возобновлении боевых действий США и Ирана, заявил его представитель Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь вновь заявляет, что возвращение к полномасштабным боевым действиям имело бы катастрофические последствия - для народов региона, международного мира и безопасности, а также мировой экономики", – сказал Дюжаррик.
Гутерреш также призывает США и Иран к сдержанности, заявляет об обеспокоенности в связи с эскалацией.