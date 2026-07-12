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СМИ показали кадры госпитализации сенатора Грэма* - РИА Новости, 12.07.2026
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20:45 12.07.2026
СМИ показали кадры госпитализации сенатора Грэма*

Портал TMZ опубликовал кадры, на которых Грэма вывозят из дома на каталке

Кадр, опубликованный порталом TMZ
Кадр, опубликованный порталом TMZ - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
Кадр, опубликованный порталом TMZ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сенатор Линдси Грэм* скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни.
  • На кадрах, опубликованных TMZ, видно, как Грэма* вывозят на каталке из его дома в окружении сотрудников экстренных служб.
НЬЮ-ЙОРК, 12 июл – РИА Новости. Портал TMZ опубликовал кадры, на которых сенатора Линдси Грэма* вывозят на каталке из его дома в окружении нескольких сотрудников экстренных служб.
Ранее в воскресенье офис сенатора сообщил, что Грэм* скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни. По данным телеканала NBC, в ночь на воскресенье (по местному времени) экстренные службы отреагировали на вызов в связи с сердечным приступом в его доме.
На опубликованных фотографиях видно, как сенатора вывозят на каталке из его дома в окружении сразу нескольких сотрудников экстренных служб. Лица самого Грэма* при этом не видно. У одного из парамедиков в руках мешок Амбу – ручное устройство для искусственной вентиляции легких.
Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Грэм* был известен как один из главных "ястребов" Вашингтона, который неоднократно призывал к жесткому давлению и санкциям против России. Его воинственная риторика была направлена также против Ирана и Китая. При этом законодатель последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля.
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
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