СМИ показали кадры госпитализации сенатора Грэма*

На опубликованных фотографиях видно, как сенатора вывозят на каталке из его дома в окружении сразу нескольких сотрудников экстренных служб. Лица самого Грэма* при этом не видно. У одного из парамедиков в руках мешок Амбу – ручное устройство для искусственной вентиляции легких.