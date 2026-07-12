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В США сделали неожиданное заявление о России после смерти Грэма* - РИА Новости, 12.07.2026
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20:31 12.07.2026 (обновлено: 20:44 12.07.2026)
В США сделали неожиданное заявление о России после смерти Грэма*

Politico: смерть Грэма ставит под вопрос введение новых санкций США против РФ

© AP Photo / Andrew HarnikАмериканский сенатор Линдси Грэм*
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Andrew Harnik
Американский сенатор Линдси Грэм*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кончина американского сенатора-республиканца Линдси Грэма поставила под сомнение возможность введения санкций на российские энергоносители.
  • Инициатива по введению пошлин для покупателей российских нефти и газа может оказаться в подвешенном состоянии из-за отсутствия ее главных сторонников на Капитолийском холме.
МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Кончина американского сенатора-республиканца Линдси Грэма* поставила под сомнение возможность введения санкций на российские энергоносители, пишет Politico.
"После смерти Грэма* попытки ввести экономические санкции против России оказались под вопросом", — говорится в публикации.
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Авторы статьи отмечают, что политик объявил о якобы поддержке его плана о пошлинах для покупателей российских нефти и газа со стороны Белого дома, и теперь союзники Грэма* в этом вопросе могли бы объединиться для принятия пакета мер в память о сенаторе.
"Однако эта инициатива может оказаться в подвешенном состоянии, поскольку ее главный сторонник на Капитолийском холме ушел, а второй по значимости сторонник, (Митч — прим. ред.) Макконнелл, также отсутствует", — сообщается в материале.
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Офис сенатора в воскресенье сообщил, что Грэм* умер вечером 11 июля по местному времени после непродолжительной и внезапной болезни.
С начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года США ввели рекордное количество санкций против нескольких тысяч российских физических лиц и компаний, а также ввели секторальные торговые ограничения на поставку сотен наименований товаров в Россию.
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Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что новые ограничительные меры не окажут существенного влияния на российскую экономику. При этом, по мнению Путина, санкции против российской нефти приведут к резкому подорожанию нефти и нефтепродуктов, в том числе на автозаправках в США.
На самом Западе также неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.
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