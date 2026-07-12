В США сделали неожиданное заявление о России после смерти Грэма*

Краткий пересказ от РИА ИИ Кончина американского сенатора-республиканца Линдси Грэма поставила под сомнение возможность введения санкций на российские энергоносители.

Инициатива по введению пошлин для покупателей российских нефти и газа может оказаться в подвешенном состоянии из-за отсутствия ее главных сторонников на Капитолийском холме.

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Кончина американского сенатора-республиканца Линдси Грэма* поставила под сомнение возможность введения санкций на российские энергоносители, пишет Politico.

"После смерти Грэма* попытки ввести экономические санкции против России оказались под вопросом", — говорится в публикации.

Авторы статьи отмечают, что политик объявил о якобы поддержке его плана о пошлинах для покупателей российских нефти и газа со стороны Белого дома, и теперь союзники Грэма* в этом вопросе могли бы объединиться для принятия пакета мер в память о сенаторе.

"Однако эта инициатива может оказаться в подвешенном состоянии, поскольку ее главный сторонник на Капитолийском холме ушел, а второй по значимости сторонник, (Митч — прим. ред.) Макконнелл , также отсутствует", — сообщается в материале.

Офис сенатора в воскресенье сообщил, что Грэм* умер вечером 11 июля по местному времени после непродолжительной и внезапной болезни.

С начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года США ввели рекордное количество санкций против нескольких тысяч российских физических лиц и компаний, а также ввели секторальные торговые ограничения на поставку сотен наименований товаров в Россию.

Президент России Владимир Путин не раз отмечал, что новые ограничительные меры не окажут существенного влияния на российскую экономику. При этом, по мнению Путина, санкции против российской нефти приведут к резкому подорожанию нефти и нефтепродуктов, в том числе на автозаправках в США.

На самом Западе также неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.