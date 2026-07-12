Краткий пересказ от РИА ИИ
- Врачи скорой помощи провели сердечно-легочную реанимацию сенатору США Линдси Грэму* после вызова в его дом.
- Линдси Грэм* скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни.
- Из дома Грэма* мужчину вывезли на носилках и доставили в больницу университета Джорджа Вашингтона**.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Врачи скорой помощи, прибывшие на вызов в дом ныне покойного сенатора США Линдси Грэма*, провели ему сердечно-легочную реанимацию, сообщает газета Washington Post со ссылкой на аудиозапись переговоров на полицейской частоте.
Ранее в воскресенье офис сенатора сообщил, что Грэм* скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни. По данным телеканала NBC, в ночь на воскресенье (по местному времени) экстренные службы отреагировали на вызов в связи с сердечным приступом в его доме.
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"Экстренные медицинские службы получили вызов примерно в 20.30 в субботу (3.30 мск воскресенья - ред.) к человеку с болью в груди в доме на Капитолийском холме, принадлежащем Грэму*... Примерно 25 минут спустя сотрудники экстренных служб заявили, что проводится сердечно-легочная реанимация и что у мужчины в доме сердечный приступ", - сообщает издание.
Ссылаясь на фотографии очевидца, газета пишет, что примерно в 21.30 (4.30 мск воскресенья) из дома Грэма вывезли на носилках мужчину. Его доставили в больницу университета Джорджа Вашингтона**.
Как отмечает Washington Post, медики пытались стабилизировать мужчину.
Сенатору-республиканцу от штата Южная Каролина Грэму* 9 июля исполнился 71 год. Он был известен как один из главных "ястребов" Вашингтона, который неоднократно призывал к жесткому давлению и санкциям против РФ, придерживаясь русофобских взглядов. Его воинственная риторика была направлена также против Ирана и Китая. При этом законодатель последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля.
* Внесен в оссии в перечень террористов и экстремистов
** Признан в России нежелательной организацией
Умер американский сенатор Линдси Грэм*
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