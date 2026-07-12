WP узнала, как врачи скорой пытались реанимировать Грэма*

"Экстренные медицинские службы получили вызов примерно в 20.30 в субботу (3.30 мск воскресенья - ред.) к человеку с болью в груди в доме на Капитолийском холме, принадлежащем Грэму*... Примерно 25 минут спустя сотрудники экстренных служб заявили, что проводится сердечно-легочная реанимация и что у мужчины в доме сердечный приступ", - сообщает издание.

Сенатору-республиканцу от штата Южная Каролина Грэму* 9 июля исполнился 71 год. Он был известен как один из главных "ястребов" Вашингтона, который неоднократно призывал к жесткому давлению и санкциям против РФ, придерживаясь русофобских взглядов. Его воинственная риторика была направлена также против Ирана и Китая. При этом законодатель последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля.