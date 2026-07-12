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WP узнала, как врачи скорой пытались реанимировать Грэма* - РИА Новости, 12.07.2026
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19:51 12.07.2026 (обновлено: 20:10 12.07.2026)
WP узнала, как врачи скорой пытались реанимировать Грэма*

WP: врачи скорой, приехавшие к Грэму, провели ему сердечно-легочную реанимацию

© AP Photo / Jim Cole, FileЛиндси Грэм*
Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Jim Cole, File
Линдси Грэм*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врачи скорой помощи провели сердечно-легочную реанимацию сенатору США Линдси Грэму* после вызова в его дом.
  • Линдси Грэм* скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни.
  • Из дома Грэма* мужчину вывезли на носилках и доставили в больницу университета Джорджа Вашингтона**.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Врачи скорой помощи, прибывшие на вызов в дом ныне покойного сенатора США Линдси Грэма*, провели ему сердечно-легочную реанимацию, сообщает газета Washington Post со ссылкой на аудиозапись переговоров на полицейской частоте.
Ранее в воскресенье офис сенатора сообщил, что Грэм* скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни. По данным телеканала NBC, в ночь на воскресенье (по местному времени) экстренные службы отреагировали на вызов в связи с сердечным приступом в его доме.
«

"Экстренные медицинские службы получили вызов примерно в 20.30 в субботу (3.30 мск воскресенья - ред.) к человеку с болью в груди в доме на Капитолийском холме, принадлежащем Грэму*... Примерно 25 минут спустя сотрудники экстренных служб заявили, что проводится сердечно-легочная реанимация и что у мужчины в доме сердечный приступ", - сообщает издание.

Ссылаясь на фотографии очевидца, газета пишет, что примерно в 21.30 (4.30 мск воскресенья) из дома Грэма вывезли на носилках мужчину. Его доставили в больницу университета Джорджа Вашингтона**.
Как отмечает Washington Post, медики пытались стабилизировать мужчину.
Сенатору-республиканцу от штата Южная Каролина Грэму* 9 июля исполнился 71 год. Он был известен как один из главных "ястребов" Вашингтона, который неоднократно призывал к жесткому давлению и санкциям против РФ, придерживаясь русофобских взглядов. Его воинственная риторика была направлена также против Ирана и Китая. При этом законодатель последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля.
* Внесен в оссии в перечень террористов и экстремистов
** Признан в России нежелательной организацией
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
Умер американский сенатор Линдси Грэм*
Вчера, 09:20
 
В миреРоссияСШАДжордж ВашингтонЛиндси Грэм*
 
 
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