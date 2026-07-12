Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм* скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни.
- По словам Карасина, Линдси Грэм* мало чего позитивного привнес в отношения между США и Россией.
- Григорий Карасин выразил соболезнования в связи со смертью американского сенатора, несмотря на разногласия в политических взглядах.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Американский сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм* мало чего позитивного привнес в отношения между США и Россией, заявил сенатор РФ Григорий Карасин.
Ранее в воскресенье офис Грэма* сообщил, что сенатор скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни. По данным телеканала NBC, в ночь на воскресенье (по местному времени) экстренные службы отреагировали на вызов в связи с сердечным приступом в его доме.
"Кончина любого человека вызывает чувства соболезнования, сострадания, каким бы он с политической точки зрения ни был. Мы все-таки остаемся добрыми и гуманными людьми. Но, судя по той политике, которую отстаивал этот американский сенатор, он мало чего привнес позитивного в отношения между США и Российской Федерацией", - рассказал Карасин интернет-изданию "Лента.ру".
По словам сенатора, тональность, которую Грэм* в последнее время выбрал, мешала нормальному развитию отношений двух стран.
"Это мое личное мнение. Но еще раз хочу сказать, что смерть любого человека вызывает чувство сожаления и соболезнования", - заключил он.
Сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Грэм* был известен как один из главных "ястребов" Вашингтона, который неоднократно призывал к жесткому давлению и санкциям против России. Его воинственная риторика была направлена также против Ирана и Китая. При этом законодатель последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России