Грэм* незадолго до смерти побывал на базе по производству украинских дронов

Краткий пересказ от РИА ИИ Сенатор Линдси Грэм* посетил одну из баз украинской компании по производству дронов SkyFall во время визита на Украину.

Грэм* позировал с украинским дроном-перехватчиком P1-SUN.

На странице Academy SkyFall в Instagram нет фотографий посещения компании Грэмом*.

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Скандально известный русофобскими взглядами сенатор Линдси Грэм* во время визита на Украину, который прошел за несколько дней до его смерти, посетил одну из баз украинской компании по производству дронов SkyFall, сообщили украинские СМИ.

На опубликованных в прессе фотографиях Грэм* ходит по базе с дронами, а также радостно позирует, держа в руках украинский дрон-перехватчик P1-SUN.

"Сенатор США Линдси Грэм* во время визита на Украину посетил одну из производственных баз украинской технологическо-оборонной компании SkyFall, где ознакомился с разработкой и производством современных беспилотных систем", - отметили в средствах массовой информации.

При этом, как выяснило РИА Новости, на странице в Instagram** Academy SkyFall, где обучают пилотов, техников и инструкторов БПЛА, фотографий посещения компании Грэмом* нет.

Ранее в воскресенье офис сенатора сообщил, что Грэм* скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни. По данным телеканала NBC , в ночь с субботы на воскресенье (по местному времени) экстренные службы отреагировали на вызов в связи с сердечным приступом в его доме.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России