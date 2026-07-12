Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сенатор Линдси Грэм* посетил одну из баз украинской компании по производству дронов SkyFall во время визита на Украину.
- Грэм* позировал с украинским дроном-перехватчиком P1-SUN.
- На странице Academy SkyFall в Instagram нет фотографий посещения компании Грэмом*.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Скандально известный русофобскими взглядами сенатор Линдси Грэм* во время визита на Украину, который прошел за несколько дней до его смерти, посетил одну из баз украинской компании по производству дронов SkyFall, сообщили украинские СМИ.
На опубликованных в прессе фотографиях Грэм* ходит по базе с дронами, а также радостно позирует, держа в руках украинский дрон-перехватчик P1-SUN.
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При этом, как выяснило РИА Новости, на странице в Instagram** Academy SkyFall, где обучают пилотов, техников и инструкторов БПЛА, фотографий посещения компании Грэмом* нет.
Ранее в воскресенье офис сенатора сообщил, что Грэм* скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни. По данным телеканала NBC, в ночь с субботы на воскресенье (по местному времени) экстренные службы отреагировали на вызов в связи с сердечным приступом в его доме.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России
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