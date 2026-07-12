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Грэм* незадолго до смерти побывал на базе по производству украинских дронов - РИА Новости, 12.07.2026
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15:42 12.07.2026
Грэм* незадолго до смерти побывал на базе по производству украинских дронов

Грэм незадолго до смерти позировал на базе по производству украинских дронов

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАмериканский сенатор Линдси Грэм*
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Американский сенатор Линдси Грэм*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сенатор Линдси Грэм* посетил одну из баз украинской компании по производству дронов SkyFall во время визита на Украину.
  • Грэм* позировал с украинским дроном-перехватчиком P1-SUN.
  • На странице Academy SkyFall в Instagram нет фотографий посещения компании Грэмом*.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Скандально известный русофобскими взглядами сенатор Линдси Грэм* во время визита на Украину, который прошел за несколько дней до его смерти, посетил одну из баз украинской компании по производству дронов SkyFall, сообщили украинские СМИ.
На опубликованных в прессе фотографиях Грэм* ходит по базе с дронами, а также радостно позирует, держа в руках украинский дрон-перехватчик P1-SUN.
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"Сенатор США Линдси Грэм* во время визита на Украину посетил одну из производственных баз украинской технологическо-оборонной компании SkyFall, где ознакомился с разработкой и производством современных беспилотных систем", - отметили в средствах массовой информации.
При этом, как выяснило РИА Новости, на странице в Instagram** Academy SkyFall, где обучают пилотов, техников и инструкторов БПЛА, фотографий посещения компании Грэмом* нет.
Ранее в воскресенье офис сенатора сообщил, что Грэм* скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни. По данным телеканала NBC, в ночь с субботы на воскресенье (по местному времени) экстренные службы отреагировали на вызов в связи с сердечным приступом в его доме.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России
** Принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская
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