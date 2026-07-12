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СМИ: Грэм* перед смертью сделал заявление по российской нефти - РИА Новости, 12.07.2026
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14:04 12.07.2026 (обновлено: 16:43 12.07.2026)
СМИ: Грэм* перед смертью сделал заявление по российской нефти

Бреннан: Грэм утверждал, что Белый дом поддержал его план по российской нефти

© AP Photo / Jim Cole, FileАмериканский сенатор Линдси Грэм*
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Jim Cole, File
Американский сенатор Линдси Грэм*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сенатор США Линдси Грэм* перед смертью заявил, что Белый дом поддержал его план по введению пошлин для покупателей российской нефти.
  • Офис сенатора сообщил, что Линдси Грэм* скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни.
  • Белый дом пока не прокомментировал план введения новых ограничений в отношении российской нефти.
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Скандально известный русофобскими взглядами сенатор США Линдси Грэм* перед смертью заявил, что Белый дом якобы поддержал предложенный им план по введению пошлин для покупателей российской нефти, утверждает журналист CBS Маргарет Бреннан.
Ранее в воскресенье офис сенатора сообщил, что Грэм* скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни. Последние месяцы жизни он потратил на продвижение антироссийских санкций, поддержку Киева и призывы к усилению боевых действий против Ирана.
"Я общалась с сенатором Грэмом* в пятницу по телефону. Он был в восторге от того, что, как он сказал, Белый дом наконец поддержал его план ввести пошлины для покупателей российской нефти", — написала Бреннан на своей странице в соцсети X.
Белый дом пока не прокомментировал план введения новых ограничений в отношении российской нефти.
Сенатору-республиканцу от штата Южная Каролина Грэму* 9 июля исполнился 71 год. Он был известен как один из главных ястребов Вашингтона, который неоднократно призывал к жесткому давлению и санкциям против России. Его воинственная риторика была направлена также против Ирана и Китая. При этом законодатель последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
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