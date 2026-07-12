Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сенатор США Линдси Грэм* перед смертью заявил, что Белый дом поддержал его план по введению пошлин для покупателей российской нефти.
- Офис сенатора сообщил, что Линдси Грэм* скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни.
- Белый дом пока не прокомментировал план введения новых ограничений в отношении российской нефти.
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Скандально известный русофобскими взглядами сенатор США Линдси Грэм* перед смертью заявил, что Белый дом якобы поддержал предложенный им план по введению пошлин для покупателей российской нефти, утверждает журналист CBS Маргарет Бреннан.
"Я общалась с сенатором Грэмом* в пятницу по телефону. Он был в восторге от того, что, как он сказал, Белый дом наконец поддержал его план ввести пошлины для покупателей российской нефти", — написала Бреннан на своей странице в соцсети X.
Белый дом пока не прокомментировал план введения новых ограничений в отношении российской нефти.
Сенатору-республиканцу от штата Южная Каролина Грэму* 9 июля исполнился 71 год. Он был известен как один из главных ястребов Вашингтона, который неоднократно призывал к жесткому давлению и санкциям против России. Его воинственная риторика была направлена также против Ирана и Китая. При этом законодатель последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.