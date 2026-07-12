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Сенатор Грэм* за несколько дней до смерти посещал Украину - РИА Новости, 12.07.2026
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12:00 12.07.2026
Сенатор Грэм* за несколько дней до смерти посещал Украину

Американский сенатор Грэм за несколько дней до смерти посещал Украину

© AP Photo / Vadim GhirdaАмериканский сенатор Линдси Грэм* в Киеве
Американский сенатор Линдси Грэм* в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Американский сенатор Линдси Грэм* в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский сенатор Линдси Грэм* скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни.
  • За несколько дней до смерти Линдси Грэм* находился на Украине с официальным визитом, где обсуждал с Зеленским вопросы финансирования военной техники для Киева и санкции против России.
  • Перед объявлением о смерти сенатора экстренные службы отреагировали на вызов о сердечном приступе в его доме.
ВАШИНГТОН, 12 июл - РИА Новости. Скончавшийся в ночь на воскресенье американский сенатор Линдси Грэм* за несколько дней до своей смерти только вернулся с Украины.
Ранее в воскресенье офис сенатора сообщил, что Грэм* скончался в возрасте 71 года после непродолжительной болезни. Последние месяцы жизни он потратил на продвижение антироссийских санкций, поддержку Киева и призывы к усилению боевых действий против Ирана.
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В пятницу офис Владимира Зеленского сообщал, что Грэм* находился на Украине с официальным визитом. Там он и Зеленский обсудили работу программы PURL, посредством которой союзники финансируют закупки в США военной техники для Киева, санкции против РФ, а также встречу Зеленского и президента США Дональда Трампа в Анкаре, в ходе которой американский лидер допустил передачу Украине лицензии на производство ракет для ЗРК Patriot.
При этом, несмотря на многословное описание итогов встречи от украинских властей, в соцсетях Грэма* упоминания о визите отсутствуют.
Телеканал NBC ранее сообщил, что перед объявлением о смерти сенатора экстренные службы отреагировали на вызов о сердечном приступе в доме сенатора. Ожидалось, что он выступит в эфире телеканала позднее в воскресенье.
Сенатору-республиканцу от штата Южная Каролина был известен как один из главных "ястребов" Вашингтона, который неоднократно призывал к жесткому давлению и санкциям против России. Его воинственная риторика была направлена также против Ирана и Китая. При этом законодатель последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля.
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