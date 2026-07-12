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СМИ рассказали подробности смерти Линдси Грэма* - РИА Новости, 12.07.2026
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09:59 12.07.2026 (обновлено: 14:53 12.07.2026)
СМИ рассказали подробности смерти Линдси Грэма*

NBC: экстренные службы реагировали на вызов о сердечном приступе в доме Грэма

© AP Photo / Jim Cole, FileАмериканский сенатор Линдси Грэм*
Американский сенатор Линдси Грэм* - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Jim Cole, File
Американский сенатор Линдси Грэм*. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экстренные службы отреагировали на вызов о сердечном приступе в доме Линдси Грэма*.
  • Дом Линдси Грэма* находится на Капитолийском холме.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Телеканал NBC сообщает после смерти скандально известного русофобской позицией сенатора США Линдси Грэма*, что экстренные службы в ночь с субботы (по местному времени) отреагировали на вызов о сердечном приступе в его доме.
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"Экстренные службы отреагировали на вызов о "сердечном приступе" в доме Грэма* на Капитолийском холме", - сообщает телеканал со ссылкой на аудиозаписи полицейского аудиоприемника.

Телеканал отмечает, что на поступивших в его распоряжение фото видно, как парамедики переносят "человека на носилках" в машину скорой помощи из дома Грэма*.
Грэм* недавно вернулся из поездки на Украину и должен был в воскресенье выступить в эфире NBC, добавляет телеканал.
Сенатору-республиканцу от штата Южная Каролина Грэму* 9 июля исполнился 71 год. Он был известен как один из главных "ястребов" Вашингтона, который неоднократно призывал к жесткому давлению и санкциям против России. Его воинственная риторика была направлена также против Ирана и Китая. При этом законодатель последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля.
Грэм* был избран в сенат США в 2002 году, а в 2015-м участвовал в борьбе за выдвижение в президенты от Республиканской партии и тогда критиковал Трампа. Позднее он стал одним из ближайших политических союзников американского лидера и его наиболее активных сторонников. За годы работы в сенате Грэм* возглавлял юридический и бюджетный комитеты и снискал славу одного из главных внешнеполитических "ястребов" Вашингтона.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
 
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