Краткий пересказ от РИА ИИ Экстренные службы отреагировали на вызов о сердечном приступе в доме Линдси Грэма*.

Дом Линдси Грэма* находится на Капитолийском холме.

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Телеканал Телеканал NBC сообщает после смерти скандально известного русофобской позицией сенатора США Линдси Грэма*, что экстренные службы в ночь с субботы (по местному времени) отреагировали на вызов о сердечном приступе в его доме.

« "Экстренные службы отреагировали на вызов о "сердечном приступе" в доме Грэма* на Капитолийском холме", - сообщает телеканал со ссылкой на аудиозаписи полицейского аудиоприемника.

Телеканал отмечает, что на поступивших в его распоряжение фото видно, как парамедики переносят "человека на носилках" в машину скорой помощи из дома Грэма*.

Грэм* недавно вернулся из поездки на Украину и должен был в воскресенье выступить в эфире NBC, добавляет телеканал.

Сенатору-республиканцу от штата Южная Каролина Грэму* 9 июля исполнился 71 год. Он был известен как один из главных "ястребов" Вашингтона, который неоднократно призывал к жесткому давлению и санкциям против России. Его воинственная риторика была направлена также против Ирана и Китая. При этом законодатель последовательно выступал за максимальную поддержку Израиля.

Грэм* был избран в сенат США в 2002 году, а в 2015-м участвовал в борьбе за выдвижение в президенты от Республиканской партии и тогда критиковал Трампа. Позднее он стал одним из ближайших политических союзников американского лидера и его наиболее активных сторонников. За годы работы в сенате Грэм* возглавлял юридический и бюджетный комитеты и снискал славу одного из главных внешнеполитических "ястребов" Вашингтона.