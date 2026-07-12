В Белгородской области умер ребенок, раненный при ударе БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белгородской области умер 13-летний мальчик, пострадавший при атаке дрона ВСУ в Грайвороне, сообщил оперштаб региона.
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В Белгородской области умер ребенок, пострадавший при атаке дрона в Грайвороне, сообщил оперштаб региона.
Тринадцатилетний мальчик попал под удар БПЛА накануне. В этот момент он ехал на велосипеде. Его в тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями лица и живота доставили в городскую ЦРБ.
"Врачи боролись за него до последнего, но травмы оказались несовместимы с жизнью", — говорится в посте на платформе "Макс".
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18