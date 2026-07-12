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Глава МИД Пакистана призвал к деэскалации конфликта с Ираном - РИА Новости, 12.07.2026
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09:48 12.07.2026
Глава МИД Пакистана призвал к деэскалации конфликта с Ираном

Глава МИД Пакистана призвал к деэскалации конфликта с Ираном и сдержанности

© AP Photo / M. A. SheikhВоенный в Исламабаде
Военный в Исламабаде - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / M. A. Sheikh
Военный в Исламабаде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Пакистана Исхак Дар призвал к деэскалации конфликта и сдержанности в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Аббасом Аракчи.
  • Исхак Дар призвал стороны следовать договоренности Исламабадского меморандума о взаимопонимании от июня 2026 года.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава МИД Пакистана Исхак Дар в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Аббасом Аракчи призвал к деэскалации конфликта и сдержанности в соответствии с соглашением между Ираном и США, сообщает пакистанский МИД.
"Исхак Дар сегодня провел телефонный разговор с его превосходительством Сейедом Аббасом Аракчи... Министр иностранных дел (Дар - ред.) настоятельно призвал обе стороны следовать пути деэскалации и проявить сдержанность, согласно договоренности Исламабадского меморандума о взаимопонимании от июня 2026 года", - говорится в сообщении МИД в соцсети X.
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