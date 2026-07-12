Глава МИД Пакистана призвал к деэскалации конфликта с Ираном

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава МИД Пакистана Исхак Дар в ходе телефонного разговора с иранским коллегой Аббасом Аракчи призвал к деэскалации конфликта и сдержанности в соответствии с соглашением между Ираном и США, сообщает пакистанский МИД.