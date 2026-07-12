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ФРГ все больше вовлекается в украинский конфликт, заявил депутат АдГ - РИА Новости, 12.07.2026
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19:47 12.07.2026
ФРГ все больше вовлекается в украинский конфликт, заявил депутат АдГ

Депутат АдГ Фронмайер: ФРГ все больше вовлекается в украинский конфликт

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат бундестага Маркус Фронмайер заявил, что Германия все больше вовлекается в украинский конфликт и рискует оказаться в прямой конфронтации с Россией.
  • Фронмайер подчеркнул, что Германия не находится в состоянии войны с Россией и не хочет до этого дойти.
  • С начала украинского конфликта Германия выделила Киеву около 100 миллиардов евро, несмотря на масштабные сокращения расходов в сфере здравоохранения в самой ФРГ.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Германия все больше вовлекается в украинский конфликт и тем самым подвергает себя риску оказаться в прямой конфронтации с Россией, заявил депутат бундестага от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Маркус Фронмайер.
"Происходит все более сильное вовлечение. И когда я смотрю на саммит НАТО, на голоса немецких политиков, то создается впечатление, будто мы практически находимся в состоянии войны или противостояния с Россией. Я хочу зафиксировать: Германия не находится в состоянии войны с Россией, и я также не хочу дойти до этой точки", - заявил Фронмайер в интервью таблоиду Bild.
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Политик напомнил, что Украина не является членом НАТО, Европейского союза и двусторонних договоров с ней о гарантиях безопасности нет. "Это не задача Германии - обеспечивать гарантии безопасности для Украины... Прежде всего мы должны думать об интересах Германии. И хотим ли мы, немцы, оказаться с русскими в прямой конфронтации", - подчеркнул он.
С начала украинского конфликта Германия выделила Киеву около 100 миллиардов евро, при том, что в самой ФРГ происходят масштабные сокращения расходов в сфере здравоохранения, указал депутат.
"Здесь мы, по крайней мере с точки зрения АдГ, подошли к черте. Да, мы будем и должны выполнять гуманитарные обязательства, но мы не можем бесконечно брать на себя и тащить в одиночку все проблемы Украины", - сказал Фронмайер.
По мнению политика, Германия является своего рода "глобальным кошельком", но вливания денег не равняются власти.
"Я за то, чтобы мы оказывали поддержку в рамках нашей гуманитарной ответственности.... Но то, что происходит сейчас, со все более глубоким вовлечением, все более мощной поддержкой оружием, - это то, чего нам, немцам, в долгосрочной перспективе делать не следует", - заключил депутат АдГ.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ранее, что Германия превратилась в главного спонсора войны на Украине, а также занимает лидирующие позиции в милитаризации.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный.
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