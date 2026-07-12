Месси вошел в стартовый состав сборной Аргентины на матч ЧМ со швейцарцами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лионель Месси вошел в стартовый состав сборной Аргентины на матч 1/4 финала чемпионата мира против команды Швейцарии.
- Встреча между сборными Аргентины и Швейцарии пройдет в Канзас-Сити и начнется в 4:00 мск.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вошел в стартовый состав на матч 1/4 финала чемпионата мира против команды Швейцарии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча пройдет в Канзас-Сити и начнется в 4:00 мск.
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В состав сборной Аргентины вошли Эмилиано Мартинес (вратарь), Николас Тальяфико, Лисандро Мартинес, Кристиан Ромеро, Науэль Молина, Леандро Паредес, Родриго Де Пауль, Алексис Макаллистер, Энцо Фернандес, Хулиан Альварес, Лионель Месси (капитан).
В составе команды Швейцарии с первых минут на поле выйдут Грегор Кобель (вратарь), Нико Эльведи, Мануэль Аканджи, Рикардо Родригес, Денис Закария, Ремо Фройлер, Гранит Джака (капитан), Джибриль Соу, Фабиан Ридер, Брель Эмболо, Дан Ндойе..
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
12 июля 2026 • начало в 04:00
Закончен (ДВ)
10’ • Алексис Макаллистер
112’ • Хулиан Альварес
120’ • Лаутаро Мартинес
67’ • Дан Ндойе