Месси вошел в стартовый состав сборной Аргентины на матч ЧМ со швейцарцами

Краткий пересказ от РИА ИИ Лионель Месси вошел в стартовый состав сборной Аргентины на матч 1/4 финала чемпионата мира против команды Швейцарии.

Встреча между сборными Аргентины и Швейцарии пройдет в Канзас-Сити и начнется в 4:00 мск.

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вошел в стартовый состав на матч 1/4 финала чемпионата мира против команды Швейцарии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Встреча пройдет в Канзас-Сити и начнется в 4:00 мск.

В состав сборной Аргентины вошли Эмилиано Мартинес (вратарь), Николас Тальяфико, Лисандро Мартинес, Кристиан Ромеро, Науэль Молина, Леандро Паредес, Родриго Де Пауль, Алексис Макаллистер, Энцо Фернандес, Хулиан Альварес, Лионель Месси (капитан).

В составе команды Швейцарии с первых минут на поле выйдут Грегор Кобель (вратарь), Нико Эльведи, Мануэль Аканджи, Рикардо Родригес, Денис Закария, Ремо Фройлер, Гранит Джака (капитан), Джибриль Соу, Фабиан Ридер, Брель Эмболо, Дан Ндойе..