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Месси вошел в стартовый состав сборной Аргентины на матч ЧМ со швейцарцами - РИА Новости Спорт, 12.07.2026
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Футбол
 
03:19 12.07.2026
Месси вошел в стартовый состав сборной Аргентины на матч ЧМ со швейцарцами

Месси с капитанской повязкой выведет сборную Аргентины на матч ЧМ со швейцарцами

© Фото : Twitter сборной АргентиныЛионель Месси
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Фото : Twitter сборной Аргентины
Лионель Месси. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лионель Месси вошел в стартовый состав сборной Аргентины на матч 1/4 финала чемпионата мира против команды Швейцарии.
  • Встреча между сборными Аргентины и Швейцарии пройдет в Канзас-Сити и начнется в 4:00 мск.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вошел в стартовый состав на матч 1/4 финала чемпионата мира против команды Швейцарии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча пройдет в Канзас-Сити и начнется в 4:00 мск.
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В состав сборной Аргентины вошли Эмилиано Мартинес (вратарь), Николас Тальяфико, Лисандро Мартинес, Кристиан Ромеро, Науэль Молина, Леандро Паредес, Родриго Де Пауль, Алексис Макаллистер, Энцо Фернандес, Хулиан Альварес, Лионель Месси (капитан).
В составе команды Швейцарии с первых минут на поле выйдут Грегор Кобель (вратарь), Нико Эльведи, Мануэль Аканджи, Рикардо Родригес, Денис Закария, Ремо Фройлер, Гранит Джака (капитан), Джибриль Соу, Фабиан Ридер, Брель Эмболо, Дан Ндойе..
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
ЧМ по футболу 2026
12 июля 2026 • начало в 04:00
Закончен (ДВ)
Аргентина
3 : 1
Швейцария
10‎’‎ • Алексис Макаллистер
(Лионель Месси)
112‎’‎ • Хулиан Альварес
(Флако Лопес)
120‎’‎ • Лаутаро Мартинес
67‎’‎ • Дан Ндойе
(Рикардо Родригес)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
ФутболСпортАргентинаШвейцарияКанзас-Сити (Миссури)Международная федерация футбола (ФИФА)ЧМ по футболу 2026Лионель МессиНиколас ТальяфикоЭмилиано Мартинес (1985)
 
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