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Фицо поприветствовал интерес некоторых стран НАТО к диалогу с Россией - РИА Новости, 12.07.2026
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01:01 12.07.2026
Фицо поприветствовал интерес некоторых стран НАТО к диалогу с Россией

Фицо заявил. что поддерживает интерес некоторых членов НАТО к диалогу с Россией

© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Petr David Josek
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Словакии Роберт Фицо приветствовал интерес ряда стран НАТО к диалогу с Россией.
  • Фицо напомнил, что Словакия не будет участвовать в новом пакете помощи Украине от НАТО на 70 миллиардов евро.
БРАТИСЛАВА, 12 июл - РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поприветствовал интерес ряда стран НАТО к диалогу с Россией.
"Для меня главное то, что ряд государств-членов НАТО проявили интерес к диалогу с Россией, что я приветствую и на протяжении длительного времени поддерживаю", - сказал Фицо, подводя итоги саммита НАТО, который состоялся в Анкаре в начале июля, комментарий словацкого премьера опубликован на его официальной странице в социальной сети Facebook*.
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Фицо напомнил, что Словакия не будет участвовать в новом пакете помощи Украине от НАТО на 70 миллиардов евро.
"Мы за сотрудничество, диалог и гуманитарную помощь, но не за войну", - заключил Фицо.
Ранее лидеры стран НАТО в декларации по итогам саммита альянса обязалась предоставить Киеву вооружение и военную помощь на 70 миллиардов евро в 2026 году и как минимум на аналогичном уровне в 2027 году.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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