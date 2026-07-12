Рейтинг@Mail.ru
Европа продолжит финансировать Украину, считает Мирошник - РИА Новости, 12.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:04 12.07.2026 (обновлено: 10:43 12.07.2026)
Европа продолжит финансировать Украину, считает Мирошник

Мирошник: Европа продолжит финансировать и снабжать оружием Украину

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европа продолжит финансировать и снабжать оружием Украину на продолжительный промежуток времени, считает Родион Мирошник.
  • По его словам, после Украины в "очередь" за поддержкой могут поставить другие европейские страны, например балтийские государства, Польшу, Румынию.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Европа продолжит финансировать и снабжать оружием Украину до тех пор, пока она "не закончится", заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Европа сориентировалась на то, что она будет выделять колоссальные деньги на достаточно продолжительный промежуток времени для того, чтобы поддерживать ведение Украиной военных действий, наверное, до того момента, пока Украина не закончится", - сказал он в эфире "Соловьев Live".
По его словам, после Украины в эту "очередь" поставят другие европейские страны, например, балтийские государства, Польшу, Румынию и другие.
Он отметил, что Запад сегодня существует в рамках собственной извращенной логики и готов вывернуть любую информацию в пользу Украины, а также пытается блокировать любые расследования в отношении Киева.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
"Конец уже близко": в США рассказали, к чему привели действия Украины
Вчера, 05:55
 
В миреУкраинаЕвропаРоссияРодион Мирошник
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала