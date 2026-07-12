Краткий пересказ от РИА ИИ
- Европа продолжит финансировать и снабжать оружием Украину на продолжительный промежуток времени, считает Родион Мирошник.
- По его словам, после Украины в "очередь" за поддержкой могут поставить другие европейские страны, например балтийские государства, Польшу, Румынию.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Европа продолжит финансировать и снабжать оружием Украину до тех пор, пока она "не закончится", заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
"Европа сориентировалась на то, что она будет выделять колоссальные деньги на достаточно продолжительный промежуток времени для того, чтобы поддерживать ведение Украиной военных действий, наверное, до того момента, пока Украина не закончится", - сказал он в эфире "Соловьев Live".
По его словам, после Украины в эту "очередь" поставят другие европейские страны, например, балтийские государства, Польшу, Румынию и другие.
Он отметил, что Запад сегодня существует в рамках собственной извращенной логики и готов вывернуть любую информацию в пользу Украины, а также пытается блокировать любые расследования в отношении Киева.