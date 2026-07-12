МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Европа продолжит финансировать и снабжать оружием Украину до тех пор, пока она "не закончится", заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Он отметил, что Запад сегодня существует в рамках собственной извращенной логики и готов вывернуть любую информацию в пользу Украины, а также пытается блокировать любые расследования в отношении Киева.