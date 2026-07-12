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"Прямое столкновение". В США рассказали о попытке нанести удар России - РИА Новости, 12.07.2026
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06:05 12.07.2026 (обновлено: 14:55 12.07.2026)
"Прямое столкновение". В США рассказали о попытке нанести удар России

Аналитик Макгрегор: ЕС пытается втянуть США в прямой конфликт с Россией

© REUTERS / Gleb GaranichВзрыв в Киеве
Взрыв в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
Взрыв в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Европа стремится вовлечь США в прямой военный конфликт с Россией.
  • По словам Макгрегора, на саммите НАТО в Анкаре европейцы услышали от Трампа критику в адрес европейских стран по поводу недостаточных расходов на оборону.
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Европа стремится вовлечь США в прямой военный конфликт с Россией, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
"На саммите НАТО в Анкаре европейцы услышали старую риторику Трампа: <…> вы тратите слишком мало, вы делаете недостаточно. <…> Все это, в свою очередь, подогревает стремление Европы найти способ втянуть США в прямое военное столкновение с Россией", — отметил он.
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По словам Макгрегора, ЕС пытается использовать Украину для обострения отношений между Вашингтоном и Москвой.
"Отсюда и весь этот упор на то, чтобы выделять больше денег, больше техники и прочей ерунды украинскому режиму, который, по общему признанию, уже находится на последнем издыхании. Это часть попытки втянуть США в конфликт", — добавил эксперт.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.
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