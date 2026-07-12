Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Европа стремится вовлечь США в прямой военный конфликт с Россией.
- По словам Макгрегора, на саммите НАТО в Анкаре европейцы услышали от Трампа критику в адрес европейских стран по поводу недостаточных расходов на оборону.
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Европа стремится вовлечь США в прямой военный конфликт с Россией, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала.
По словам Макгрегора, ЕС пытается использовать Украину для обострения отношений между Вашингтоном и Москвой.
"Отсюда и весь этот упор на то, чтобы выделять больше денег, больше техники и прочей ерунды украинскому режиму, который, по общему признанию, уже находится на последнем издыхании. Это часть попытки втянуть США в конфликт", — добавил эксперт.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.
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