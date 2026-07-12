"Так поступает победитель". На Западе раскрыли, что хотят сделать с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ Профессор Университета Миссури Майкл Хадсон заявил, что Европа не в состоянии воплотить в жизнь антироссийские планы из-за отсутствия финансовой базы.

По словам Хадсона, Европа подорвала свою экономику, конфисковав российские активы и уничтожив евро как резервную валюту.

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. У Европы нет возможности воплотить в жизнь антироссийские планы, заявил профессор Университета Миссури Майкл Хадсон в эфире У Европы нет возможности воплотить в жизнь антироссийские планы, заявил профессор Университета Миссури Майкл Хадсон в эфире YouTube-канала

"Наращивание Европой вооружений против России , ее поддержка Украины — это политика, смысл которой просто в том, чтобы воевать. Какой вообще результат Европа хочет получить в итоге? Единственное, что я могу предположить, — Европа надеется поступить так, как поступает победитель. Она хочет сделать с Россией то же, что когда-то сделала с Африкой. <…> Но Европа не в состоянии этого сделать, у нее просто нет финансовой базы", — отметил он.

При этом Хадсон напомнил, что Европа сама подорвала свою экономику.

"Европа уничтожила евро как резервную валюту, когда конфисковала триста миллиардов долларов российских активов — золота и депозитов России в системе Euroclear в Бельгии", — пояснил профессор.

Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца.