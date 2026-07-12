Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор Университета Миссури Майкл Хадсон заявил, что Европа не в состоянии воплотить в жизнь антироссийские планы из-за отсутствия финансовой базы.
- По словам Хадсона, Европа подорвала свою экономику, конфисковав российские активы и уничтожив евро как резервную валюту.
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. У Европы нет возможности воплотить в жизнь антироссийские планы, заявил профессор Университета Миссури Майкл Хадсон в эфире YouTube-канала.
"Наращивание Европой вооружений против России, ее поддержка Украины — это политика, смысл которой просто в том, чтобы воевать. Какой вообще результат Европа хочет получить в итоге? Единственное, что я могу предположить, — Европа надеется поступить так, как поступает победитель. Она хочет сделать с Россией то же, что когда-то сделала с Африкой. <…> Но Европа не в состоянии этого сделать, у нее просто нет финансовой базы", — отметил он.
При этом Хадсон напомнил, что Европа сама подорвала свою экономику.
"Европа уничтожила евро как резервную валюту, когда конфисковала триста миллиардов долларов российских активов — золота и депозитов России в системе Euroclear в Бельгии", — пояснил профессор.
Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, Европа пытается всячески сдержать процесс дипломатического урегулирования на Украине. По его словам, Брюссель побуждает Владимира Зеленского продолжать воевать до последнего украинца.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт.
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