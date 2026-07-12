Рейтинг@Mail.ru
Глава Минобороны Эстонии не видит оснований для отставки после падения БПЛА - РИА Новости, 12.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:47 12.07.2026
Глава Минобороны Эстонии не видит оснований для отставки после падения БПЛА

Глава Минобороны Эстонии Певкур заявил, что не видит оснований для отставки

© AP Photo / Pavel GolovkinМинистр обороны Эстонии Ханно Певкур
Министр обороны Эстонии Ханно Певкур - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© AP Photo / Pavel Golovkin
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава минобороны Эстонии Ханно Певкур не видит оснований для своей отставки после падения беспилотника со взрывчаткой в поселке Рыуге.
  • По словам Певкура, в Рыуге были найдены обломки беспилотника, а не сам дрон.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что не видит оснований для своей отставки после падения беспилотника со взрывчаткой в поселке Рыуге на юге страны, сообщает местная телерадиокомпания ERR.
В июне ERR сообщала, что упавший на территории Эстонии во время атаки ВСУ на российские регионы беспилотник был оснащен взрывным устройством весом около пяти килограммов.
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 10.07.2026
Эстония построит первый военный городок на границе с Россией
10 июля, 23:42
Согласно сообщению телерадиокомпании, депутат эстонского парламента Александр Чаплыгин в письменном запросе поинтересовался у Певкура, видит ли тот основания для отставки, если выяснится, что дрон не был своевременно обнаружен средствами наблюдения.
"Нет", - приводит ответ Певкура ERR.
По словам Певкура, в Рыуге были найдены обломки беспилотника, а не сам дрон.
Эстония, Латвия и Литва ранее уже утверждали, что не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России.
Однако, как указывал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, сопредельные страны являются соучастниками ударов украинскими беспилотниками на Балтике, поскольку маршрут пролета требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходил.
Города мира. Таллин. Эстония - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
В Эстонии более восьми тысяч домов остались без электричества
Вчера, 05:24
 
В миреЭстонияРоссияЛатвияХанно ПевкурНиколай ПатрушевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала