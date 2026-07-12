Глава Минобороны Эстонии не видит оснований для отставки после падения БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава минобороны Эстонии Ханно Певкур не видит оснований для своей отставки после падения беспилотника со взрывчаткой в поселке Рыуге.

По словам Певкура, в Рыуге были найдены обломки беспилотника, а не сам дрон.

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что не видит оснований для своей отставки после падения беспилотника со взрывчаткой в поселке Рыуге на юге страны, сообщает местная телерадиокомпания ERR.

В июне ERR сообщала, что упавший на территории Эстонии во время атаки ВСУ на российские регионы беспилотник был оснащен взрывным устройством весом около пяти килограммов.

Согласно сообщению телерадиокомпании, депутат эстонского парламента Александр Чаплыгин в письменном запросе поинтересовался у Певкура, видит ли тот основания для отставки, если выяснится, что дрон не был своевременно обнаружен средствами наблюдения.

"Нет", - приводит ответ Певкура ERR.

По словам Певкура, в Рыуге были найдены обломки беспилотника, а не сам дрон.

Эстония, Латвия и Литва ранее уже утверждали, что не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России.