Глава Минобороны Эстонии не видит оснований для отставки после падения БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава минобороны Эстонии Ханно Певкур не видит оснований для своей отставки после падения беспилотника со взрывчаткой в поселке Рыуге.
- По словам Певкура, в Рыуге были найдены обломки беспилотника, а не сам дрон.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Глава минобороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что не видит оснований для своей отставки после падения беспилотника со взрывчаткой в поселке Рыуге на юге страны, сообщает местная телерадиокомпания ERR.
Согласно сообщению телерадиокомпании, депутат эстонского парламента Александр Чаплыгин в письменном запросе поинтересовался у Певкура, видит ли тот основания для отставки, если выяснится, что дрон не был своевременно обнаружен средствами наблюдения.
"Нет", - приводит ответ Певкура ERR.
По словам Певкура, в Рыуге были найдены обломки беспилотника, а не сам дрон.
Эстония, Латвия и Литва ранее уже утверждали, что не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников на объекты в России.
Однако, как указывал помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, сопредельные страны являются соучастниками ударов украинскими беспилотниками на Балтике, поскольку маршрут пролета требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходил.