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В Эстонии заявили о снижении уровня знаний русскоязычных школьников - РИА Новости, 12.07.2026
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22:49 12.07.2026
В Эстонии заявили о снижении уровня знаний русскоязычных школьников

После реформы образования в Эстонии снизился уровень знаний русскоязычных детей

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкТаллин
Таллин - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уровень знаний русскоязычных детей после реформы образования 2024/2025 года и перевода обучения на эстонский язык снизился по сравнению с остальными детьми.
  • Разрыв между результатами экзаменов по математике русскоязычных и эстоноязычных девятиклассников заметен также в международных тестах PISA.
  • На результаты влияет дефицит учебных часов для предметов в русскоязычных школах, стресс от обучения на неродном языке и увольнение ряда учителей-предметников из-за несоответствия новым требованиям.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Уровень знаний русскоязычных детей после проведения реформы образования 2024/2025 года и перевода всего обучения на эстонский язык снизился по сравнению с остальными детьми, заявила учитель математики Таллиннской Тынисмяэской Реальной Школы Юлия Корнеечева.
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"Вызывает обеспокоенность растущий разрыв между результатами экзаменов по математике русскоязычных и эстоноязычных девятиклассников, он заметен не только на экзаменах, но и в международных тестах PISA (международное сопоставительное исследование качества образования – ред.). Эта проблема носит комплексный характер", - заявила Корнеечева в интервью новостному агентству ЕРР.
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По мнению преподавателя, на результат сказывается дефицит учебных часов. В русскоязычных школах уже много лет все резервные часы программы отводят на дополнительное изучение эстонского языка. В эстоноязычных школах – на математику. Таким образом, дети изначально оказываются в неравных условиях. Сюда же добавляется стресс от обучения на неродном языке и необходимость тратить дополнительное время на факультативные занятия.
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"Сказывается и положение учителей – русскоязычные учителя в последние несколько лет находятся в постоянном стрессе. Дополнительные проверки, комиссии, переживания и тревоги не могут не отражаться на профессиональной деятельности. В эстоноязычных школах наши коллеги живут в этом смысле гораздо спокойнее", – отметила Корнеечева.
В результате реформы образования в Эстонии из-за несоответствия новым требованиям был уволен ряд учителей-предметников, что также сказалось на общем уровне подготовки учеников.
Реформа образования в Эстонии была утверждена в 2024 году, когда на госязык перешли детские сады и начальная школа (1–4 классы). К 2033-му году постепенно на эстонский язык обучения переведут остальные русские классы. Русскоязычные детские сады также прекратили свое существование.
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