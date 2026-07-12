В Эстонии заявили о снижении уровня знаний русскоязычных школьников

Краткий пересказ от РИА ИИ Уровень знаний русскоязычных детей после реформы образования 2024/2025 года и перевода обучения на эстонский язык снизился по сравнению с остальными детьми.

Разрыв между результатами экзаменов по математике русскоязычных и эстоноязычных девятиклассников заметен также в международных тестах PISA.

На результаты влияет дефицит учебных часов для предметов в русскоязычных школах, стресс от обучения на неродном языке и увольнение ряда учителей-предметников из-за несоответствия новым требованиям.

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Уровень знаний русскоязычных детей после проведения реформы образования 2024/2025 года и перевода всего обучения на эстонский язык снизился по сравнению с остальными детьми, заявила учитель математики Таллиннской Тынисмяэской Реальной Школы Юлия Корнеечева.

« "Вызывает обеспокоенность растущий разрыв между результатами экзаменов по математике русскоязычных и эстоноязычных девятиклассников, он заметен не только на экзаменах, но и в международных тестах PISA (международное сопоставительное исследование качества образования – ред.). Эта проблема носит комплексный характер", - заявила Корнеечева в интервью новостному агентству ЕРР.

По мнению преподавателя, на результат сказывается дефицит учебных часов. В русскоязычных школах уже много лет все резервные часы программы отводят на дополнительное изучение эстонского языка. В эстоноязычных школах – на математику. Таким образом, дети изначально оказываются в неравных условиях. Сюда же добавляется стресс от обучения на неродном языке и необходимость тратить дополнительное время на факультативные занятия.

« "Сказывается и положение учителей – русскоязычные учителя в последние несколько лет находятся в постоянном стрессе. Дополнительные проверки, комиссии, переживания и тревоги не могут не отражаться на профессиональной деятельности. В эстоноязычных школах наши коллеги живут в этом смысле гораздо спокойнее", – отметила Корнеечева.

В результате реформы образования в Эстонии из-за несоответствия новым требованиям был уволен ряд учителей-предметников, что также сказалось на общем уровне подготовки учеников.