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В Эстонии более восьми тысяч домов остались без электричества - РИА Новости, 12.07.2026
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05:24 12.07.2026
В Эстонии более восьми тысяч домов остались без электричества

В Эстонии более восьми тысяч домов остались без света из-за шторма

© РИА Новости / Елена ИсайкинаГорода мира. Таллин. Эстония
Города мира. Таллин. Эстония - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Елена Исайкина
Города мира. Таллин. Эстония. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Эстонии более 8 тысяч домов остались без электричества из-за шторма.
  • Перебои с электричеством затронули в основном северо-восточные и юго-восточные районы страны.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Более 8 тысяч домов остались без электричества в Эстонии из-за шторма, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на оператора энергосетей Elektrilevi.
"В субботу Эстонию накрыл шторм, в результате которого, согласно карте Elektrilevi, перебои с электричеством затронули более 8 тысяч домохозяйств", - отмечается в сообщении.
Были затронуты в основном северо-восточные и юго-восточные районы Эстонии, но ожидается, что шторм продолжит движение по всей стране.
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