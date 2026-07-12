В Эстонии более восьми тысяч домов остались без электричества

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Эстонии более 8 тысяч домов остались без электричества из-за шторма.
- Перебои с электричеством затронули в основном северо-восточные и юго-восточные районы страны.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Более 8 тысяч домов остались без электричества в Эстонии из-за шторма, сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на оператора энергосетей Elektrilevi.
"В субботу Эстонию накрыл шторм, в результате которого, согласно карте Elektrilevi, перебои с электричеством затронули более 8 тысяч домохозяйств", - отмечается в сообщении.
Были затронуты в основном северо-восточные и юго-восточные районы Эстонии, но ожидается, что шторм продолжит движение по всей стране.