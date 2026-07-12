Краткий пересказ от РИА ИИ
- Алексей Лихачев заявил, что международные организации и европейские лидеры игнорируют атаки ВСУ на Энергодар.
- С 27 апреля в Энергодаре в результате атак Киева погибли 11 гражданских лиц.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Международные организации и европейские лидеры в лучшем случае прикрываются ширмой политкорректности, либо игнорируют происходящее, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев, комментируя усилившиеся атаки ВСУ на Энергодар.
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"Международные организации и европейские лидеры в лучшем случае прикрываются ширмой "евро-политкорректности", либо предпочитают просто игнорировать происходящее", - сказал Лихачев, слова которого приводит пресс-служба "Росатома".