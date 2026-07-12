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Лихачев прокомментировал усилившиеся атаки ВСУ на Энергодар - РИА Новости, 12.07.2026
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17:11 12.07.2026
Лихачев прокомментировал усилившиеся атаки ВСУ на Энергодар

Лихачев: ЕС прикрывается ширмой политкорректности, игнорируя атаки на Энергодар

© Фото : Максим ПуховПоследствия обстрела Энергодара со стороны ВСУ
Последствия обстрела Энергодара со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Фото : Максим Пухов
Последствия обстрела Энергодара со стороны ВСУ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Алексей Лихачев заявил, что международные организации и европейские лидеры игнорируют атаки ВСУ на Энергодар.
  • С 27 апреля в Энергодаре в результате атак Киева погибли 11 гражданских лиц.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Международные организации и европейские лидеры в лучшем случае прикрываются ширмой политкорректности, либо игнорируют происходящее, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев, комментируя усилившиеся атаки ВСУ на Энергодар.
В воскресенье глава Энергодара Максим Пухов сообщил, что дрон ВСУ ударил по автобусной остановке, в результате погибла женщина, еще четыре человека получили ранения. По словам Лихачева, с 27 апреля в результате атак Киева в Энергодаре погибли 11 гражданских лиц.
«

"Международные организации и европейские лидеры в лучшем случае прикрываются ширмой "евро-политкорректности", либо предпочитают просто игнорировать происходящее", - сказал Лихачев, слова которого приводит пресс-служба "Росатома".

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