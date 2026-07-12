В Энергодаре беспилотник ударил по автобусной остановке

Краткий пересказ от РИА ИИ Дрон ВСУ ударил по автобусной остановке в Энергодаре, погибла женщина, еще четыре человека получили ранения.

Также дронами был атакован магазин, пострадавших нет.

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Дрон ВСУ ударил по автобусной остановке в Энергодаре, погибла женщина, еще четыре человека получили ранения, сообщил глава города Максим Пухов.

« "Враг нанес циничный удар БПЛА по автобусной остановке... В результате погибла женщина 1971 года рождения. Выражаю глубочайшие соболезнования ее родным и близким... Четыре человека получили ранения", - написал Пухов в канале на платформе " Макс ".

Мэр уточнил, что троим пострадавшим помощь оказана амбулаторно, один человек госпитализирован.