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В Энергодаре беспилотник ударил по автобусной остановке - РИА Новости, 12.07.2026
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11:35 12.07.2026 (обновлено: 11:42 12.07.2026)
В Энергодаре беспилотник ударил по автобусной остановке

В Энергодаре беспилотник ударил по автобусной остановке, погибла женщина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дрон ВСУ ударил по автобусной остановке в Энергодаре, погибла женщина, еще четыре человека получили ранения.
  • Также дронами был атакован магазин, пострадавших нет.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Дрон ВСУ ударил по автобусной остановке в Энергодаре, погибла женщина, еще четыре человека получили ранения, сообщил глава города Максим Пухов.
«
"Враг нанес циничный удар БПЛА по автобусной остановке... В результате погибла женщина 1971 года рождения. Выражаю глубочайшие соболезнования ее родным и близким... Четыре человека получили ранения", - написал Пухов в канале на платформе "Макс".
Мэр уточнил, что троим пострадавшим помощь оказана амбулаторно, один человек госпитализирован.
Кроме того, по данным Пухова, дронами был атакован магазин, пострадавших нет. Все службы города работают в режиме повышенной готовности, добавил глава города.
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