В Энергодаре на территории медсанчасти взорвался беспилотник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории медсанчасти Энергодара возле корпуса детского отделения взорвался БПЛА.
- Пострадавших нет, оценивается ущерб.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. БПЛА взорвался на территории медсанчасти Энергодара возле корпуса детского отделения, пострадавших нет, сообщил мэр города Максим Пухов.
"Сегодня на территории медсанчасти Энергодара возле корпуса детского отделения взорвался БПЛА", - написал Пухов в Telegram-канале.
Мэр уточнил, что пострадавших нет, оценивается ущерб.
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