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В Энергодаре на территории медсанчасти взорвался беспилотник - РИА Новости, 12.07.2026
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11:19 12.07.2026 (обновлено: 11:24 12.07.2026)
В Энергодаре на территории медсанчасти взорвался беспилотник

В Энергодаре на территории медсанчасти у детского корпуса взорвался беспилотник

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На территории медсанчасти Энергодара возле корпуса детского отделения взорвался БПЛА.
  • Пострадавших нет, оценивается ущерб.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. БПЛА взорвался на территории медсанчасти Энергодара возле корпуса детского отделения, пострадавших нет, сообщил мэр города Максим Пухов.
"Сегодня на территории медсанчасти Энергодара возле корпуса детского отделения взорвался БПЛА", - написал Пухов в Telegram-канале.
Мэр уточнил, что пострадавших нет, оценивается ущерб.
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