Роспатент назвал лучшие изобретения для ловли рыбы

Краткий пересказ от РИА ИИ Московский изобретатель Василий Иода создал приманку для ловли рыбы в мутной воде и на большой глубине, состоящую из светящихся бусин.

Председатель совета директоров и генеральный конструктор ООО «Русская пелагическая компания» разработал проект судна, которое должно лучше двигаться при сильном волнении моря.

Петербургские специалисты создали устройство, помогающее быстро переносить живую рыбу из трала или специальной емкости на водоотделитель с минимальным травмированием.

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Эксперты Роспатента ко Дню рыбака отобрали для РИА Новости лучшие изобретения для ловли рыбы, среди них - инновационная приманка и устройство для сохранности улова.

Так, московский изобретатель Василий Иода создал приманку для ловли рыбы в мутной воде и на большой глубине. Она состоит из светящихся бусин, которые по форме напоминают маленькую рыбу или креветку. Бусины отражают свет и создают блики, похожие на блеск чешуи.

Еще одна металлическая деталь движется в воде, создает вибрацию и привлекает внимание рыбы. Благодаря этому рыба может заметить приманку даже при плохой видимости.

Председатель совета директоров и генеральный конструктор ООО "Русская пелагическая компания" разработал проект судна, которое должно лучше двигаться при сильном волнении моря. Обычно во время волн экипажу приходится снижать скорость, чтобы не повредить корпус. Из-за этого судно дольше идет до места назначения и тратит больше топлива.

У новой конструкции нос судна рассекает волну, а вода плавно проходит вдоль бортов. Это уменьшает удары по корпусу и помогает сохранять скорость.

Ученые из Кабардино-Балкарии предложили создавать в реках специальные места, где осетровые смогут откладывать икру. На дне размещают конструкции из мешков с песком или гравием, веток и крупной гальки. В них образуются защищенные места для икры и мальков.

Рядом также можно высаживать водные растения. Конструкция должна защищать нерестилище от сильного течения и размыва во время паводков.