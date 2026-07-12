Рейтинг@Mail.ru
Роспатент назвал лучшие изобретения для ловли рыбы - РИА Новости, 12.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:38 12.07.2026
Роспатент назвал лучшие изобретения для ловли рыбы

Роспатент назвал инновационные приманки лучшим изобретением для ловли рыбы

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкИскусственные приманки для рыбалки
Искусственные приманки для рыбалки - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Искусственные приманки для рыбалки. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Московский изобретатель Василий Иода создал приманку для ловли рыбы в мутной воде и на большой глубине, состоящую из светящихся бусин.
  • Председатель совета директоров и генеральный конструктор ООО «Русская пелагическая компания» разработал проект судна, которое должно лучше двигаться при сильном волнении моря.
  • Петербургские специалисты создали устройство, помогающее быстро переносить живую рыбу из трала или специальной емкости на водоотделитель с минимальным травмированием.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Эксперты Роспатента ко Дню рыбака отобрали для РИА Новости лучшие изобретения для ловли рыбы, среди них - инновационная приманка и устройство для сохранности улова.
Так, московский изобретатель Василий Иода создал приманку для ловли рыбы в мутной воде и на большой глубине. Она состоит из светящихся бусин, которые по форме напоминают маленькую рыбу или креветку. Бусины отражают свет и создают блики, похожие на блеск чешуи.
Треска - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
Врач назвала самую полезную рыбу
14 июня, 03:39
Еще одна металлическая деталь движется в воде, создает вибрацию и привлекает внимание рыбы. Благодаря этому рыба может заметить приманку даже при плохой видимости.
Председатель совета директоров и генеральный конструктор ООО "Русская пелагическая компания" разработал проект судна, которое должно лучше двигаться при сильном волнении моря. Обычно во время волн экипажу приходится снижать скорость, чтобы не повредить корпус. Из-за этого судно дольше идет до места назначения и тратит больше топлива.
У новой конструкции нос судна рассекает волну, а вода плавно проходит вдоль бортов. Это уменьшает удары по корпусу и помогает сохранять скорость.
Ученые из Кабардино-Балкарии предложили создавать в реках специальные места, где осетровые смогут откладывать икру. На дне размещают конструкции из мешков с песком или гравием, веток и крупной гальки. В них образуются защищенные места для икры и мальков.
Рыба - РИА Новости, 1920, 02.04.2026
Ученые создали систему для выявления рыбы "второй свежести"
2 апреля, 07:00
Рядом также можно высаживать водные растения. Конструкция должна защищать нерестилище от сильного течения и размыва во время паводков.
Петербургские специалисты создали устройство, которое помогает быстро переносить живую рыбу из трала или специальной емкости на водоотделитель. Оно устроено так, чтобы рыба во время перемещения меньше травмировалась и не погибала. Устройство может работать даже при сильной качке судна и не требует сложного обслуживания.
Рыбаки разгружают выловленную рыбу - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
В российских ресторанах и магазинах может появиться свежий тунец
Вчера, 08:57
 
ОбществоФедеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала