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Эксперт рассказал, как не потерять диалоги с ИИ - РИА Новости, 12.07.2026
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08:38 12.07.2026
Эксперт рассказал, как не потерять диалоги с ИИ

Копылов: ИИ-диалоги нужно хранить так же внимательно, как электронную почту

© Fotolia / ElnurРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Fotolia / Elnur
Работа за компьютером. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ведущий разработчик MWS AI Иван Копылов рекомендует архивировать ИИ-диалоги так же внимательно, как электронную почту и документы.
  • Необходимо не хранить единственную копию важной информации внутри ИИ-чата и регулярно экспортировать историю диалогов.
  • Копылов советует фиксировать контекст длинных проектов в виде короткого брифа и использовать внутреннюю базу знаний, подключаемую к разным моделям.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. ИИ-диалоги на фоне блокировки российских пользователей американскими компаниями нужно архивировать так же внимательно, как электронную почту и документы, рассказал РИА Новости ведущий разработчик MWS AI ("МТС Web Services") Иван Копылов.
"Россияне и российские компании должны быть готовы к тому, что могут потерять доступ к своему аккаунту в любой момент. Поэтому к ИИ-диалогам стоит относиться не как к вечному архиву, а как к рабочей среде, которую нужно регулярно сохранять и уметь переносить", - отметил он.
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По его словам, самое простое правило - не хранить единственную копию важной информации внутри ИИ-чата. Так, если в диалоге есть стратегия, исследование, код, юридическая формулировка, промпты, база идей, сценарий, медиаплан или корпоративная экспертиза, это нужно выносить в отдельный файл, базу знаний или внутренний документ.
"Пользователям стоит регулярно экспортировать историю диалогов, сохранять ключевые чаты в текстовом виде, делать отдельные документы с важными промптами и результатами, а не надеяться, что доступ к аккаунту сохранится навсегда", - пояснил эксперт.
Копылов подчеркнул особую важность соблюдения этих требований в длинных проектах, где модель уже "знает" контекст: обсуждение продукта, тональность бренда, позиционирование, список источников, правила редакции, структуру проекта. Такой контекст лучше фиксировать отдельно - в виде короткого брифа, который можно загрузить в другой сервис.
Он также посоветовал компаниям вести внутреннюю базу знаний, которую можно подключать к разным моделям, и призвал использовать ИИ как инструмент, а не единственное хранилище знаний.
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