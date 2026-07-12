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ЕК рекомендовала лишить Венецианскую биеннале финансирования из-за России - РИА Новости, 12.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:12 12.07.2026 (обновлено: 18:10 12.07.2026)
ЕК рекомендовала лишить Венецианскую биеннале финансирования из-за России

ЕК рекомендовала лишить Венецианскую биеннале гранта из-за российского павильона

© РИА Новости Российский павильон на Венецианской биеннале современного искусства
Российский павильон на Венецианской биеннале современного искусства - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости
Российский павильон на Венецианской биеннале современного искусства. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Еврокомиссия рекомендовала лишить Венецианскую биеннале финансирования.
  • Это решение обосновали возобновлением работы российского павильона.
  • По мнению представителя ЕК, Россия "не способствует продвижению демократических ценностей" в Европе.
БРЮССЕЛЬ, 12 июл — РИА Новости. ЕК рекомендовала EACEA лишить Венецианскую биеннале двух миллионов евро финансирования из-за российского павильона.
"Культура в Европе, финансируемая за счет налогоплательщиков, должна способствовать продвижению и защите демократических ценностей. В современной России эти ценности не соблюдаются", — утверждает представитель ведомства Хенна Вирккунен в публикации в соцсети X.
В итальянском Минкульте рекомендацию Еврокомиссии назвали неприемлемой. Там отметили, что это сугубо политическое решение, заявив, что Брюссель занимается экономическим шантажом.
Скандал вокруг участия страны в биеннале современного искусства вспыхнул после того, как Минкультуры Италии заявило, что руководство выставки самостоятельно приняло решение о возобновлении ее участия. На фоне полемики жюри исключило Россию из списка претендентов на награды вместе с Израилем. В конце апреля судейская коллегия ушла в отставку, а фонд выставки перенес церемонию награждения с 9 мая на 22 ноября.
Венецианскую биеннале учредили в 1895 году. Это один из самых известных форумов искусства, который проходит раз в два года с участием международного жюри. Павильон России в садах биеннале появился еще в 1914-м, он построен по проекту архитектора Алексея Щусева.
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