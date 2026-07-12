ЕК рекомендовала лишить Венецианскую биеннале финансирования из-за России

В итальянском Минкульте рекомендацию Еврокомиссии назвали неприемлемой. Там отметили, что это сугубо политическое решение, заявив, что Брюссель занимается экономическим шантажом.

Венецианскую биеннале учредили в 1895 году. Это один из самых известных форумов искусства, который проходит раз в два года с участием международного жюри. Павильон России в садах биеннале появился еще в 1914-м, он построен по проекту архитектора Алексея Щусева.