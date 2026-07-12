ЕК рекомендовала лишить Венецианскую биеннале финансирования из-за России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Еврокомиссия рекомендовала лишить Венецианскую биеннале финансирования.
- Это решение обосновали возобновлением работы российского павильона.
- По мнению представителя ЕК, Россия "не способствует продвижению демократических ценностей" в Европе.
БРЮССЕЛЬ, 12 июл — РИА Новости. ЕК рекомендовала EACEA лишить Венецианскую биеннале двух миллионов евро финансирования из-за российского павильона.
В итальянском Минкульте рекомендацию Еврокомиссии назвали неприемлемой. Там отметили, что это сугубо политическое решение, заявив, что Брюссель занимается экономическим шантажом.
Скандал вокруг участия страны в биеннале современного искусства вспыхнул после того, как Минкультуры Италии заявило, что руководство выставки самостоятельно приняло решение о возобновлении ее участия. На фоне полемики жюри исключило Россию из списка претендентов на награды вместе с Израилем. В конце апреля судейская коллегия ушла в отставку, а фонд выставки перенес церемонию награждения с 9 мая на 22 ноября.
Венецианскую биеннале учредили в 1895 году. Это один из самых известных форумов искусства, который проходит раз в два года с участием международного жюри. Павильон России в садах биеннале появился еще в 1914-м, он построен по проекту архитектора Алексея Щусева.