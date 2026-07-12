Ефимов: две школы будущего возведут в Пресненском районе Москвы

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Две школы будущего, рассчитанные на 1775 мест в сумме, построят по Адресной инвестиционной программе в Пресненском районе Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"В столице запланировано строительство школ будущего, соответствующих лучшим образовательным стандартам и комфортных для учащихся и педагогов. Так, в Большом Кондратьевском переулке и на улице Климашкина в Пресненском районе за счет средств городского бюджета построят две школы будущего", – цитирует Ефимова пресс-служба градкомплекса Москвы.

Объекты, общая площадь которых превысит 30 тысяч квадратных метров, на данный момент находятся в стадии проектирования, добавил замглавы города. В новых школах, по его словам, смогут обучаться 1775 учащихся. В частности, учреждение образования в Большом Кондратьевском переулке будет рассчитано на 1,1 тысячи мест, уточнили в столичном градостроительном комплексе.

В департаменте гражданского строительства, в свою очередь, сообщили, что в двух проектируемых школах в Пресненском районе в планах оснастить кабинеты кулинарии и домоводства, комбинированные мастерские по обработке металла и дерева, творческие мастерские для занятий по изобразительному искусству и музыке.