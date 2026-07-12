Глава "Честного знака" Дубин: будем маркировать частные клиники и магазины

Писк маркированных товаров на кассе уже стал привычным сопровождением похода в магазин – и это неспроста, ведь благодаря маркировке покупатели и производители уверены в качестве и подлинности продукции. В интервью РИА Новости председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий единого оператора государственной маркировки "Честный знак" Михаил Дубин рассказал, сколько лекарств было заблокировано на кассах аптек, начнется ли маркировка готовой еды, за продажу каких товаров начнут штрафовать этим летом и как будут выявлять предприятия-фантомы. Беседовала Арина Ткаченко.

—"Честный знак" внедрен почти во все сферы нашей жизни. Можно ли сказать, что система становится инфраструктурой доверия между государством, бизнесом и покупателем?

— Мы к этому и идем. Семь лет назад на Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о государственно-частном партнерстве. С тех пор прошли огромный путь: сейчас маркировка распространяется на 52 группы товаров – где-то в пилотном формате, где-то – в обязательном.

Изначально она вводилась для борьбы с нелегальным оборотом. Это дает два базовых эффекта. Первый – фискальный: прямые налоги и сборы. С 2019 по 2025 годы в бюджет поступило почти 1,8 триллиона рублей. Второй эффект – это качество и безопасность продукции. Два года назад мы ввели разрешительный режим на кассах: система проверяет товар прямо в момент продажи и блокирует опасную продукцию: просроченную, проданную не по той цене и так далее. Результат уже есть – предотвращено более 3,5 миллиарда попыток продать потенциально небезопасный товар. Потребитель просто не смог купить такую продукцию. Маркировка работает и на бизнес. В тех отраслях, где она запущена, прибыльность выросла.

— Насколько?

— В каждом сегменте по-разному. Дополнительные доходы легальных компаний, которые получили их за счет ухода теневых игроков, уже составили 1,1 триллиона рублей. Растет и рентабельность: в табачной и молочной отраслях, легкой промышленности, в производстве напитков и воды, БАДов, где этот показатель прибавляет в среднем по 15,2 процентных пункта в год.

Мы понимаем, что внедрение маркировки в новые категории – это не всегда просто для бизнеса. Поэтому вместе с Минпромторгом и другими регуляторами стараемся, чтобы возможный перенос затрат в цену был минимальным. Сначала запускаем эксперименты, отрабатываем все технологии. На запуск новой группы уходит порядка трех лет. За это время рынок успевает адаптироваться без рисков для товародвижения и дополнительных затрат.

— А сколько нелегальных лекарств не дала продать система?

— Разрешительный режим охватывает лекарства с 1 июня прошлого года. За год уже предотвращено 21,5 миллиона попыток продать препараты с нарушениями, из них почти 300 тысяч – это просроченные лекарства.

Если препарат заблокирован по решению органов власти – Минздрава или Росздравнадзора, – то упаковка получает статус "оборот приостановлен" еще до попадания к пациенту. И касса его просто не пробьет. На начало июня уже 12 миллионов упаковок лекарств мы приостановили благодаря инструментам маркировки. И регуляторам это интересно, причем не только разрешительный режим, но и автоматические штрафы, которые заработают с сентября.

— Расскажите, за что будут штрафовать?

— С 1 сентября автоштрафы затронут те товарные группы, где есть срок годности – прежде всего продукты питания. Также коснутся табачной продукции. За нарушения по табачной и никотинсодержащей продукции будут штрафовать, если продавец не зарегистрирован в системе, а торгует табачкой и никотинкой, а также если продает эту продукцию не по установленным ценам. И для всех товарных групп, где предусмотрен срок годности, – это продажа просроченного товара.

— Как будут выявляться нарушения?

— Система фиксирует факт продажи на кассе в обход разрешительного режима, затем формируется проект постановления о нарушении. Оно передается в контролирующий орган на подписание. После этого постановление направляется в личный кабинет организации-нарушителя на портале "Госуслуги", а затем налагается штраф.

Росздравнадзор уже выступил с предложением распространить автоштрафы и на фармотрасль. Если такое решение будет принято на государственном уровне, мы, как оператор системы маркировки, готовы технически это обеспечить.

— Расскажите про механизм выявления предприятий-фантомов. Как скоро он запустится?

— Он заработал 6 июля. Речь о псевдопроизводителях, которые заявляют себя российскими компаниями, но фактически не имеют ни производства, ни оборудования, ни сотрудников в России. Постепенно механизм будет распространяться на все отрасли, где нет госконтроля при начале деятельности.

— Как он будет работать?

— С каждой компанией у нас в системе есть договор. Мы, как оператор, в рамках гражданских правоотношений можем верифицировать информацию, которую предоставляет клиент. Если компания заявляет себя производителем, а потом появляются подозрения насчет ее реальной деятельности, то мы связываемся и говорим: "Дорогие товарищи, мы бы хотели до вас доехать и посмотреть, существуете ли вы на самом деле". Если нет производства, то коды больше не выдают.

— Чего вы ожидаете от этого механизма?

— В первую очередь он усложнит легализацию продажи товара, с которого не уплачены таможенные пошлины. Мы рассчитываем перекрыть схему "карго – оптовый рынок – маркетплейс – предприниматель".

Я думаю, что мы получим достаточно быстрый и значительный эффект, его будет видно. Тем более, эксперимент уже показал отличный результат. Из 297 проверенных и якобы отечественных компаний в сфере легпрома, обуви и БАД 94% не подтвердили реальное существование. По заявленным адресам зачастую просто находились пустыри, гостиницы и жилые дома.

— Маркировка помогает бороться с контрафактом на онлайн-площадках?

— "Честный знак" защищает потребителей в онлайне так же, как в привычной рознице. Еще до вступления в силу закона "О платформенной экономике" в начале года мы подписали дорожную карту с крупнейшими площадками – Ozon и Wildberries. Работа идет. Уже видим первые результаты: в январе-апреле число нарушений при продаже маркированных товаров снизилось в среднем вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года. Но это не значит, что все проблемы решены.

Снижение в два раза – это хороший сигнал, но онлайн-торговля остается сложным контуром: там много продавцов, быстро создаются карточки, меняются описания, категории, бренды, атрибуты товара. Именно здесь недобросовестные селлеры все еще пытаются обходить контроль. И главная проблема сегодня не только в наличии или отсутствии кода маркировки. Продавец может разместить товар не в той категории, указать некорректный бренд, добавить в карточку сведения, которые не подтверждаются данными государственных систем, или спрятать проблемный товар за внешне похожим описанием.

Онлайн-витрина должна быть такой же прозрачной, как обычная полка магазина. Если товар подлежит обязательной маркировке, он не должен появляться на площадке без кода и без регистрации продавца в системе. А если продавец повторно нарушает правила, должны блокироваться не только отдельные карточки, но и сам недобросовестный селлер.

— Есть ли запрос на маркировку готовой еды, например, выпечки или роллов в лаваше из вендинговых автоматов?

— Рынок хочет маркировку. Но сначала необходимо решить базовую задачу – определить, что такое готовая еда. Невозможно маркировать то, чего юридически нет.

— Для проверки продукта в магазине можно использовать мобильное приложение "Честный знак". Может, есть мысли по развитию видимых цифровых знаков доверия?

— Главным инструментом для потребителя остается именно наше приложение. Через него человек может прямо у полки проверить товар, посмотреть сведения о нем, убедиться в легальности, узнать больше о составе или происхождении. Но мы понимаем, что не каждый человек в магазине заранее думает о проверке товара. Поэтому следующий шаг – сделать саму возможность проверки более заметной в привычной среде: в магазинах, медицинских организациях и других местах, куда люди приходят каждый день. Идея в том, чтобы у потребителя был простой визуальный сигнал: здесь можно проверить информацию, здесь работают прозрачно.

— С кого начнете эксперимент?

— Одно из направлений связано с частными медицинскими организациями. Мы совместно с "Общественной потребительской инициативой" прорабатываем пилот в Москве. Так, на входе в организацию может размещаться наклейка с QR-кодом. Человек сканирует ее и открывает карточку организации, где видит сведения о документации и работе в системе маркировки. Речь о публичном цифровом профиле, который позволяет проверить добросовестность учреждения. Для медицинских организаций среди критериев оценки – действующая лицензия на медицинскую деятельность и регистрация в "Честном знаке". Еще один важный параметр – осуществление операций с лекарствами в системе за последние месяцы.

Благодаря такому механизму пациенты получают возможность за пару секунд исключить риск обращения в "серую" клинику. Для бизнеса же это бесплатный маркер качества, который может повысить доверие клиентов. Если пилот покажет эффективность, будем рассматривать масштабирование.

— А что насчет магазинов?

— Да, отдельно тестируем похожую логику для магазинов. В Москве идет пилот примерно на 40 точках. Мы хотим выделять магазины, которые стабильно соблюдают правила работы с маркировкой и не допускают системных нарушений. Для потребителя это может стать простым сигналом: здесь работают прозрачно, этой точке можно доверять.

— На какие сферы точно никогда не будет распространяться маркировка?

— Технически можно сделать что угодно. Решение всегда остается за правительством, которое оценивает целесообразность введения маркировки в той или иной отрасли, напрямую общаясь с бизнесом, ассоциациями, общественниками. Мы, как оператор, выполняем установленные законные требования.

— А на какие еще товары будет вводиться маркировка?