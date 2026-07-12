Краткий пересказ от РИА ИИ
- Аэропорты "Домодедово" и "Жуковский" принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.
- Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Аэропорты "Домодедово" и "Жуковский" принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.
"Аэропорты "Домодедово" и "Жуковский" (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении в канале на платформе "Макс".