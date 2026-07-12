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Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию - РИА Новости, 12.07.2026
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15:57 12.07.2026
Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию

Домодедово и Жуковский согласовывают рейсы из-за ограничений

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПассажиры у информационного табло в терминале аэропорта Домодедово
Пассажиры у информационного табло в терминале аэропорта Домодедово - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Пассажиры у информационного табло в терминале аэропорта Домодедово. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аэропорты "Домодедово" и "Жуковский" принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.
  • Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Аэропорты "Домодедово" и "Жуковский" принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщила Росавиация.
"Аэропорты "Домодедово" и "Жуковский" (Раменское) принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировкой параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этих авиагаваней. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении в канале на платформе "Макс".
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