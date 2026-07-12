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В Ирбитском районе Свердловской области подтопило более ста жилых домов - РИА Новости, 12.07.2026
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12:35 12.07.2026 (обновлено: 12:43 12.07.2026)
В Ирбитском районе Свердловской области подтопило более ста жилых домов

Более 100 домов затоплено в Ирбитском районе Свердловской области

© Алексей НикифоровПоследствия паводка в Ирбитском районе Свердловской области. Кадр видео
Последствия паводка в Ирбитском районе Свердловской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Алексей Никифоров
Последствия паводка в Ирбитском районе Свердловской области. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ирбитском районе подтоплено 165 жилых домов в 13 населенных пунктах.
  • Все нуждающиеся эвакуированы, на затопленных территориях работает оперативная группа администрации совместно с полицией и отрядом «РМК Поиск».
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Более 100 жилых домов в 13 населенных пунктах затоплены в Ирбитском районе в результате паводка, вызванного сильными дождями, сообщает глава Ирбитского муниципального образования Алексей Никифоров.
"Всего на территории Ирбитского района подтоплено 165 жилых домов в 13 населенных пунктах. Все нуждающиеся эвакуированы в ПВР, муниципальное жилье, либо по их желанию пережидают стихию у родственников и знакомых" - написал Никифоров на платформе "Макс".
Он отметил, что вода продолжает подниматься, работу на затопленных территориях ведет оперативная группа администрации, совместно с сотрудниками полиции, а также отрядом "РМК Поиск".
На территории Ирбитского района введен режим ЧС муниципального значения.
Ранее департамент информационной политики Свердловской области сообщал, что в самом Ирбите подтоплены 156 приусадебных участков, дороги и один мост, из зоны подтопления эвакуировано 22 человека, в ПВР размещены 30 человек, а на территории Ирбитского района подтоплены участки в десяти населенных пунктах.
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