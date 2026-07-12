В Ирбитском районе Свердловской области подтопило более ста жилых домов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ирбитском районе подтоплено 165 жилых домов в 13 населенных пунктах.
- Все нуждающиеся эвакуированы, на затопленных территориях работает оперативная группа администрации совместно с полицией и отрядом «РМК Поиск».
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Более 100 жилых домов в 13 населенных пунктах затоплены в Ирбитском районе в результате паводка, вызванного сильными дождями, сообщает глава Ирбитского муниципального образования Алексей Никифоров.
"Всего на территории Ирбитского района подтоплено 165 жилых домов в 13 населенных пунктах. Все нуждающиеся эвакуированы в ПВР, муниципальное жилье, либо по их желанию пережидают стихию у родственников и знакомых" - написал Никифоров на платформе "Макс".
Он отметил, что вода продолжает подниматься, работу на затопленных территориях ведет оперативная группа администрации, совместно с сотрудниками полиции, а также отрядом "РМК Поиск".
На территории Ирбитского района введен режим ЧС муниципального значения.
Ранее департамент информационной политики Свердловской области сообщал, что в самом Ирбите подтоплены 156 приусадебных участков, дороги и один мост, из зоны подтопления эвакуировано 22 человека, в ПВР размещены 30 человек, а на территории Ирбитского района подтоплены участки в десяти населенных пунктах.