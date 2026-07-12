В Ирбитском районе Свердловской области подтопило более ста жилых домов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 июл - РИА Новости. Более 100 жилых домов в 13 населенных пунктах затоплены в Ирбитском районе в результате паводка, вызванного сильными дождями, сообщает глава Ирбитского муниципального образования Алексей Никифоров.

Он отметил, что вода продолжает подниматься, работу на затопленных территориях ведет оперативная группа администрации, совместно с сотрудниками полиции, а также отрядом "РМК Поиск".