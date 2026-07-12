Финансист предупредила, почему не стоит спешить с покупкой долларов

По словам эксперта, при текущей ключевой ставке 14,25% рублевые депозиты приносят около 13,5% годовых. Чтобы покупка доллара оказалась выгодной, рост курса за год должен превысить доходность рублевого вклада на сопоставимый срок, а также покрыть издержки конвертации. При укреплении рубля покупка валюты приведет к прямым убыткам.