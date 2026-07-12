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Финансист предупредила, почему не стоит спешить с покупкой долларов - РИА Новости, 12.07.2026
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03:10 12.07.2026
Финансист предупредила, почему не стоит спешить с покупкой долларов

Финансист Фрумина: покупка долларов оправдана лишь для краткосрочных целей

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКупюры долларов США
Купюры долларов США - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рублевые депозиты сейчас приносят около 13,5% годовых.
  • Чтобы покупка доллара оказалась выгодной, рост курса за год должен превысить доходность рублевого вклада и покрыть издержки конвертации.
  • Покупка долларов оправдана только для краткосрочных целей.
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Покупка долларов на фоне ослабления рубля не всегда оправдана. О том, почему спешить с конвертацией не стоит, агентству "Прайм" рассказала завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Фрумина.
По словам эксперта, при текущей ключевой ставке 14,25% рублевые депозиты приносят около 13,5% годовых. Чтобы покупка доллара оказалась выгодной, рост курса за год должен превысить доходность рублевого вклада на сопоставимый срок, а также покрыть издержки конвертации. При укреплении рубля покупка валюты приведет к прямым убыткам.
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"Любое позитивное отклонение — неожиданный рост нефтяных котировок, смягчение риторики ЦБ или улучшение платежного баланса — способно вызвать коррекцию рубля в сторону укрепления, и тогда покупка доллара приведет к прямым убыткам при последующей конвертации", — пояснила Фрумина.
Покупка долларов оправдана лишь для краткосрочных целей — зарубежных поездок или оплаты импортных контрактов. Для долгосрочных сбережений текущие условия неблагоприятны, заключила финансист.
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