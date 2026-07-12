Раскрыто, почему банки не дают в долг без кредитной истории

"При отсутствии кредитной истории модель генерирует не "отрицательный", а нулевой результат: вероятность дефолта признается неизвестной. В условиях, когда банк обязан управлять рисками, неизвестная вероятность приравнивается к средней или высокой", — пояснила эксперт.