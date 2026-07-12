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Раскрыто, почему банки не дают в долг без кредитной истории - РИА Новости, 12.07.2026
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02:10 12.07.2026
Раскрыто, почему банки не дают в долг без кредитной истории

Доцент Белянчикова: отсутствие кредитной истории может помешать выдаче кредита

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПроцент
Процент - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Отсутствие кредитной истории — одна из частых причин отказа в кредите, даже при хорошем доходе.
  • Без нее банк не может оценить платежное поведение клиента.
  • Для формирования положительной кредитной истории эксперты советуют начать с кредитной карты с небольшим лимитом или товарной рассрочки.
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Отсутствие кредитной истории — одна из частых причин отказа в кредите, даже при хорошем доходе. О том, почему банки не доверяют заемщикам без "кредитного досье", агентству "Прайм" рассказала доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.
"При отсутствии кредитной истории модель генерирует не "отрицательный", а нулевой результат: вероятность дефолта признается неизвестной. В условиях, когда банк обязан управлять рисками, неизвестная вероятность приравнивается к средней или высокой", — пояснила эксперт.
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По словам Белянчиковой, отсутствие истории не является негативным фактором, но банк не может оценить платежное поведение клиента, что делает его "котом в мешке" . Кроме того, нулевая история может быть маркером для антифрод-систем, выявляющих "дропов" — подставных лиц для мошеннических схем .
Чтобы сформировать положительную историю, эксперты советуют начать с кредитной карты с небольшим лимитом или товарной рассрочки. После 4–6 месяцев регулярных платежей шансы на получение крупного кредита значительно возрастают, заключила Белянчикова.
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