В Дохе прогремели взрывы

МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в столице Катара Дохе, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на своих журналистов.
Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что МВД Катара призвало жителей укрыться на фоне угрозы атаки.
МВД Катара призвало жителей укрыться
Вчера, 05:54
"Журналисты АФП в Катаре слышали взрывы в Дохе", - пишет агентство.
Ранее телеканал Press TV сообщал о начале серии ударов Ирана по объектам США на Ближнем Востоке. Перед этим взрывы прозвучали в ряде городов Ирана - нанесение ударов по стране подтвердило центральное командование ВС США.