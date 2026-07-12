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В Дохе прогремели взрывы - РИА Новости, 12.07.2026
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06:12 12.07.2026 (обновлено: 06:15 12.07.2026)

В Дохе прогремели взрывы

© Фото : соцсетиДым на месте взрыва в Дохе
Дым на месте взрыва в Дохе - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© Фото : соцсети
Дым на месте взрыва в Дохе. Архивное фото
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МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Взрывы прогремели в столице Катара Дохе, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на своих журналистов.
Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что МВД Катара призвало жителей укрыться на фоне угрозы атаки.
Район Вест-Бэй города Доха, Катар - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
МВД Катара призвало жителей укрыться
Вчера, 05:54
"Журналисты АФП в Катаре слышали взрывы в Дохе", - пишет агентство.
Ранее телеканал Press TV сообщал о начале серии ударов Ирана по объектам США на Ближнем Востоке. Перед этим взрывы прозвучали в ряде городов Ирана - нанесение ударов по стране подтвердило центральное командование ВС США.
Запуск иранской ракеты - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
Иран нанес серию ответных ударов по объектам США на Ближнем Востоке
Вчера, 05:13
 
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