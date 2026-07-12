Рейтинг@Mail.ru
При атаках дронов ВСУ в ДНР погибли два человека - РИА Новости, 12.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:10 12.07.2026
При атаках дронов ВСУ в ДНР погибли два человека

Пушилин: 2 человека погибли, 3 пострадали при атаках украинских дронов на ДНР

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два человека погибли и трое мирных жителей пострадали из-за атак украинских дронов в ДНР.
  • Атака произошла на трассе Донецк — Мариуполь и вблизи поселка Золотая Нива.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Два человека погибли, еще три мирных жителя пострадали в воскресенье из-за атак украинских дронов в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин.
«
"Два человека погибли, еще три мирных жителя Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ", - написал Пушилин в канале на платформе "Макс".
Глава региона уточнил, что в городском округе Докучаевск на трассе Донецк - Мариуполь при атаке на грузовой автомобиль погиб водитель. В Великоновоселковском муниципальном округе на автодороге вблизи поселка Золотая Нива в результате атаки на легковой автомобиль погибла женщина.
Трем пострадавшим мирным жителям, как добавил Пушилин, оказывается медицинская помощь.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.07.2026
Зеленский придумал, кто сможет остановить Россию на Украине
11 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДокучаевскДонецкДенис ПушилинУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала