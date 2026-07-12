При атаках дронов ВСУ в ДНР погибли два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два человека погибли и трое мирных жителей пострадали из-за атак украинских дронов в ДНР.
- Атака произошла на трассе Донецк — Мариуполь и вблизи поселка Золотая Нива.
МОСКВА, 12 июл - РИА Новости. Два человека погибли, еще три мирных жителя пострадали в воскресенье из-за атак украинских дронов в ДНР, сообщил глава региона Денис Пушилин.
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"Два человека погибли, еще три мирных жителя Республики пострадали сегодня из-за атак ударных БПЛА ВФУ", - написал Пушилин в канале на платформе "Макс".
Глава региона уточнил, что в городском округе Докучаевск на трассе Донецк - Мариуполь при атаке на грузовой автомобиль погиб водитель. В Великоновоселковском муниципальном округе на автодороге вблизи поселка Золотая Нива в результате атаки на легковой автомобиль погибла женщина.
Трем пострадавшим мирным жителям, как добавил Пушилин, оказывается медицинская помощь.