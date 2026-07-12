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В ДНР сорвали 104 атаки украинских БПЛА за неделю - РИА Новости, 12.07.2026
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В ДНР сорвали 104 атаки украинских БПЛА за неделю

В ДНР за неделю сорвали 104 террористические атаки украинских БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ДНР за прошедшую неделю сорвали 104 террористические атаки украинских БПЛА на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.
  • Около Шахтерска был уничтожен дрон «Барс», а на окраине Макеевки были сбиты беспилотники «Костыль» и «Чайка».
ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. В ДНР сорвали 104 террористические атаки украинских БПЛА на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Системой "Купол Донбасса" и сводными мобильными огневыми группами за неделю предотвращены 104 террористические атаки со стороны противника", – говорится в сообщении.
В частности, около Шахтерска был уничтожен дрон "Барс", еще два украинских беспилотника, "Костыль" и "Чайка", были сбиты при попытке атаки на мирных жителей на окраине Макеевки, отметили в ведомстве.
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