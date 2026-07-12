В ДНР сорвали 104 атаки украинских БПЛА за неделю

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ДНР за прошедшую неделю сорвали 104 террористические атаки украинских БПЛА на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.
- Около Шахтерска был уничтожен дрон «Барс», а на окраине Макеевки были сбиты беспилотники «Костыль» и «Чайка».
ДОНЕЦК, 12 июл - РИА Новости. В ДНР сорвали 104 террористические атаки украинских БПЛА на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Системой "Купол Донбасса" и сводными мобильными огневыми группами за неделю предотвращены 104 террористические атаки со стороны противника", – говорится в сообщении.